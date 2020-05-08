أرقام رمضان صبحي مع الأهلي هذا الموسم

يظل مستقبل جناح الأهلي ومنتخب مصر الأول وقائد المنتخب الأوليمبي "رمضان صبحي" معلقاً حتى الآن، من الإستمرار في النادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

ويلعب صبحي خلال هذا الموسم على سبيل الإعارة من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، حيث تنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وتعد هذه الإعارة هي الثانية لرمضان صبحي مع الأهلي، حيث إنضم في يناير من العام الماضي 2019 في إعارة لمدة ستة أشهر، قبل أن يجددها الأهلي خلال الموسم الجاري.

وكانت عدة تقارير صحفية، قد أشارت لتحديد نادي هيدرسفيلد تاون مبلغ 10 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات صاحب الـ23 عاماً بشكل نهائي، وهو المبلغ الذي لن تتحمله خزينة الأهلي، حيث يقارب مبلغ 200 مليون جنيه مصري.

ويحاول النادي الأهلي التفاوض مرة أخرى على استعارة اللاعب للمرة الثالثة، حيث يستغل الأهلي موقف نادي هيدرسفيلد تاون المتأزم في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي "تشامبيونتشيب"، حيث يعد النادي من ضمن المهددين بالهبوط لدوري الدرجة الثانية "ليج 1".

مسيرة صبحي مع الأهلي هذا الموسم

تأثرت مشاركات صبحي مع الأهلي هذا الموسم بشكل كبير، بفضل الإصابة التي تلقاها في الركبة في نوفمبر الماضي، والتي تجددت مرة أخرى، لتبعده عما تبقى من مباريات مع النادي الأحمر، حتى توقف النشاط في مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا.

ولعب صبحي مع الأهلي 9 مباريات فقط، سجل 5 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، خلال 707 دقيقة لعب.

وضمن بطولة الدوري المصري الممتاز، لعب صبحي 6 مباريات، سجل 4 أهداف ومرر تمريرة حاسمة واحدة، خلال 437 دقيقة.

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاض رمضان صبحي 3 مباريات، سجل هدفاً وحيداً ولم يصنع أي هدف، خلال 270 دقيقة.

جدير بالذكر أن القيمة التسويقية الحالية لرمضان صبحي تبلغ 3.2 مليون يورو، وفق شبكة "ترانسفير ماركت"، وضعته على رأس قائمة أغلى لاعبي الدوري المصري.