توقف صفقة انتقال مارتينيز نجم إنتر ميلان إلى برشلونة

أعلن بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان الإيطالي عن توقف المفاوضات مع برشلونة الإسباني بشأن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان المرشح للرحيل عن صفوف الفريق والانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن لاوتارو يعتبر هدفًا لبرشلونة، حيث من الممكن أن يرحل في الصيف المقبل مقابل 111 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع إنتر ميلان الإيطالي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن نجم تونالي لمع مع فريقه بريشيا حتى أصبح أحد أفضل المواهب في إيطاليا في الوقت الحالي وانضم إلى المنتخب الإيطالي تحت قيادة روبرتو مانشيني.

وأكد الموقع الإيطالي أنه توجد منافسة قوية بين أندية ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس على ضم ساندرو بالإضافة إلى عدد من الأندية الأوروبية الخارجية.

وقال ماروتا في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو الإيطالي:" لقد توقف كل شيء ولا توجد أخبار في الوقت الراهن".

وعن التعاقد مع ساندرو تونالي نجم بريشيا، اختتم ماروتا تصريحاته قائلاً:"اللاعب شاب وواعد جدًا، سيكون هناك طابور من أجل التعاقد معه، لنرى ما سيحدث".