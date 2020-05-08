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مادلين طبر: "القمر آخر الدنيا" لم شمل الأسرة.. ويلامس قصصا إنسانية مختلفة

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
أعربت الفنانة مادلين طبر، عن امتنانها لجمهور الشاشة الصغيرة وفرحها بردود الأفعال الإيجابية التي لاحظتها بعد عرض عملها الرمضاني "القمر آخر الدنيا".

وأشارت في تصريحات صحفية أجرتها، إلى أن المسلسل الذي شاركت فيه هذا العام يعتبر بمثابة عودة للدراما الاجتماعية الهادفة للم شمل الأسرة العربية، ويلامس قصصًا إنسانية مختلفة.

وأوضحت أن الدور الذي أدته في المسلسل لا يجسد دور أم عادية، بل أم تتمتع بذكاء كبير وتعرف كيف تتعامل مع ابنتها من الناحية النفسية بشكل جيد.

وأضافت "لم أتردد على الموافقة في تجسيد دور الأم في هذا المسلسل لأنني أحرص على التنوع فيما أقدمه للجمهور الذي أحب أن يراني دائما بشكل مختلف".

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