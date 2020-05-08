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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 8-5-200 في السوق المحلي للجملة والتجزئة

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:10 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الجمعة 8-5-2020، وذلك بعد استقرار الطلب ووتوافر المعروض بسبب ظهور العروة الجديدة، وننشر فيما يلى أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم


أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق

ترواح سعر كيلو الطماطم  بين 1.5- 4 جنيهات مقابل  2.5-4.5  ، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5 ، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين   1.5-4  مقابل  2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5 ، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.

وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات، فيما سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 10 جنيها، فيما سجل سعر البصل الأخضر من 3 إلى 8جنيهات.

 


وسجل سعر الثوم ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.

وقال نصر الدين حلمي، المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة، إنهم يطبقون كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في منافذ البيع.

وأشار "حلمي"، إلى أنه يتم تعقيم المنتجات قبل وصولها إلى منافذ البيع، موضحا أن أسعار المنتجات في منافذ وزارة الزراعة تقل عن مثيلتها من 15 إلى 20%.

ولفت المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة، إلى أن هناك توجيهات بألا يكون هناك أي نقص في السلع في منافذ البيع، معقبا: "منتجاتنا من الخضراوات والفاكهة طازجة وإنتاج يوم بيوم".

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