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هل يرحل البلدوزر عن الزمالك في الصيف؟

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:19 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

حسم نادي الزمالك موقفه النهائي من رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل مصطفى محمد عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

وأشار مرتضى منصور أن الزمالك في حاجة إلى خدمات مصطفى محمد في الموسم المقبل بالإضافة إلى أن النادي لا يملك بديل مناسب له في الفترة الحالية.

وأظهرت العديد من الأندية المصرية والخليجية رغبة كبيرة في الفترة الأخيرة للتعاقد مع مصطفى محمد في الصيف القادم.

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