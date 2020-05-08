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خبر سار بشأن عودة الدوري الإسباني

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعرب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن اعتقاده بأن عددا قليلا فقط من اللاعبين يشعر بالقلق بشأن العودة إلى التدريب، بعد فترة طويلة من توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

وقال تيباس،في مقابلة أجرتها معه شبكة (بي إن سبورتس) الرياضية تم نشرها على الموقع الألكتروني الرسمي للشبكة اليوم الخميس، إن الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في صيدلية منهم على ملعب كرة قدم، ولذلك لا داعي للقلق.

 

حول ما إذا كان قلقا من أن الحكومة الإسبانية قد لا تعطي الضوء الأخضر لاستئناف موسم الدوري الإسباني – مثلما حدث في هولندا وفي الدوري الفرنسي، أشار تيباس إلى أن الأمر يتعلق بالاحترام وليس بالقلق.

 

أوضح تيباس "رابطة الدوري الاسباني على اتصال جيد جدا مع الحكومة الإسبانية،  ويعلمون أن التدريب في الملاعب سيستأنف عاجلا أم آجلا"، كما يؤمن تيباس بأنه ينبغي  على الدوري الاسباني الانتظار مدة أطول قليلا قبل أن يقرر عدم إكمال الموسم.

 

وتابع تيباس أنه يجب على الجميع احترام وشكر اتحاد كرة القدم الإسباني، مؤكدا أن الجميع في إسبانيا يعملون بجد للتخلص من الوباء.

 

وعن موعد استئناف الدوري، قال تيباس إنه لا يوجد تاريخ محدد، ولكنهم يتوقعون العودة في 22 يونيو القادم في حال حصلوا على الموافقات من اللجان الصحية والحكومة.

 

وأكد أنه يجب على اللاعبين الانتظار طويلا لاستئناف اللعب، معربا عن أعتقاده أن أول أسبوع من يونيو القادم هو أفضل تاريخ لاستئناف الموسم، ولكن لا شيء واضح بعد.

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