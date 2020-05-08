كارثة تهدد استئناف الكالتشيو.. 6 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت الاختبارات الخاصة بعودة أندية الدوري الإيطالي إلى التدريبات الجماعية من جديد، عن وجود 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف فيورنتينا، في بيان رسمي، مساء أمس، عن ظهور 6 حالات مصابة بفيروس كورونا، منهم 3 لاعبين بالإضافة إلى 3 موظفين.

وأشار بيان الفيولا إلى أنه تم عزل كافة المصابين، على أن يبدأ الفريق، تدريباته غدًا الجمعة.

يذكر أن فيورنتينا سبق أن شهد 3 إصابات بكورونا بين لاعبيه، حيث أصاب الفيروس، باتريك كوتروني وجيرمان بيزيلا ودوشان فلاهوفيتش.

وكان وزير الرياضة الإيطالي، فنشنزو سبادافورا، قد أكد أنه لا يمكن تحديد موعد لاستئناف النشاط الكروي، لأن ذلك يتوقف على منحنى العدوى بفيروس كورونا.