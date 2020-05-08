Advertisements

أسامة نبيه:الفوز على الأهلي كان "عكننة الموسم".. والتوأم أحدثا استنفارًا في الزمالك

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:38 ص
أسامة نبيه
أسامة نبيه
الفجر الرياضي

تحدث أسامة نبيه لاعب كرة القدم والدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن مشاركته مع المحلة أمام الزمالك في بطولة كأس مصر، ومشاركاته وذكرياته السابقة كلاعب كرة قدم، واستدعى من ذاكرته الأوقات المؤثرة في مسيرته الكروية.

 

وقال نبيه خلال حلوله ضيفًا على قناة "أون تايم سبورت"، "كنت أعلم أنني سأنتقل للزمالك بعد مباراتي مع المحلة في الكأس، جانبني التوفيق في بعض الفرص وفي البعض الآخر قلبي لم يطاوعني على التسجيل".

 

وأضاف "لقد سنحت لي عدة فرص سهلة أمام المرمى، لدرجة أنني قلت في إحدى المرات لإبراهيم حسن، شتت الكرة من أمامي، وانتهت المباراة بفوز الزمالك 2-1 وتأهل للنهائي وفاز بالكأس على حساب بلدية المحلة".

 

وأما عن رأيه لانضمام التوأم إبراهيم حسن وحسام حسن للفارس الأبيض، فذكر المدرب العام السابق لمنتخب مصر، "أن التوأم حسام وإبراهيم حسن سببا حالة من الاستنفار بين لاعبي الزمالك مما أدى لفوز الفريق بعدة ألقاب خلال الفترة من 2001 إلى 2004".

 

وقال نبيه: "حالة الاستنفار لم تكن موجودة من قبل في التدريبات، تشعر وكأننا نريد إقناع التوأم بأننا أفضل وأقوى بهما أو بدونهما، تواجدهما في الفريق أحدث حالة غير مسبوقة، إنهما يرفضان الخسارة في مباراة للطاولة".

 

وواصل "قبل قدوم التوأم للزمالك، كان لا يمر موسم وإلا كنت فائزا مع الفريق ببطولة".

 

وتناول نبيه جزءا من حديثه حول الفترة التي كثر تتويج الأهلي بلقب بطولة الدوري العام فيها، فقال "أما في المواسم السبعة التي توج الأهلي بها بلقب الدوري في فترة التسعينيات كنا نفوز عليه في الدوري مثلما حدث في 1994 و1996، فالفوز على الأهلي كان يعد كالبطولة أحيانا بالنسبة لنا أو كما يقال (عكننة الموسم) حتى لو الدوري كان سيتوج هو به".

أخبار تهمك

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 12 ساعة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ يوم

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. البرازيل تسجل 9888 إصابة و610 وفيات جديدة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

05:41 م

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة