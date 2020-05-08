أسامة نبيه:الفوز على الأهلي كان "عكننة الموسم".. والتوأم أحدثا استنفارًا في الزمالك

تحدث أسامة نبيه لاعب كرة القدم والدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن مشاركته مع المحلة أمام الزمالك في بطولة كأس مصر، ومشاركاته وذكرياته السابقة كلاعب كرة قدم، واستدعى من ذاكرته الأوقات المؤثرة في مسيرته الكروية.

وقال نبيه خلال حلوله ضيفًا على قناة "أون تايم سبورت"، "كنت أعلم أنني سأنتقل للزمالك بعد مباراتي مع المحلة في الكأس، جانبني التوفيق في بعض الفرص وفي البعض الآخر قلبي لم يطاوعني على التسجيل".

وأضاف "لقد سنحت لي عدة فرص سهلة أمام المرمى، لدرجة أنني قلت في إحدى المرات لإبراهيم حسن، شتت الكرة من أمامي، وانتهت المباراة بفوز الزمالك 2-1 وتأهل للنهائي وفاز بالكأس على حساب بلدية المحلة".

وأما عن رأيه لانضمام التوأم إبراهيم حسن وحسام حسن للفارس الأبيض، فذكر المدرب العام السابق لمنتخب مصر، "أن التوأم حسام وإبراهيم حسن سببا حالة من الاستنفار بين لاعبي الزمالك مما أدى لفوز الفريق بعدة ألقاب خلال الفترة من 2001 إلى 2004".

وقال نبيه: "حالة الاستنفار لم تكن موجودة من قبل في التدريبات، تشعر وكأننا نريد إقناع التوأم بأننا أفضل وأقوى بهما أو بدونهما، تواجدهما في الفريق أحدث حالة غير مسبوقة، إنهما يرفضان الخسارة في مباراة للطاولة".

وواصل "قبل قدوم التوأم للزمالك، كان لا يمر موسم وإلا كنت فائزا مع الفريق ببطولة".

وتناول نبيه جزءا من حديثه حول الفترة التي كثر تتويج الأهلي بلقب بطولة الدوري العام فيها، فقال "أما في المواسم السبعة التي توج الأهلي بها بلقب الدوري في فترة التسعينيات كنا نفوز عليه في الدوري مثلما حدث في 1994 و1996، فالفوز على الأهلي كان يعد كالبطولة أحيانا بالنسبة لنا أو كما يقال (عكننة الموسم) حتى لو الدوري كان سيتوج هو به".