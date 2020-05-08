Advertisements

التحالف: 104 خروقات حوثية لهدنة اليمن خلال 24 ساعة

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
وكالات


أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية 104 خروقات للهدنة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الخروقات الحوثية لنحو 2676 خرقا.

وقال التحالف في بيان له، إن الخروقات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة، والصواريخ الباليستية. 

وأكد التحالف تطبيقه لأقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وفي وقت سابق، قال التحالف إن الحوثيين أطلقوا، صباح الثلاثاء الماضي، صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء.

وأفاد المالكي، بأن الصاروخ الأول سقط بعد مسافة 121 كلم في محافظة عمران، والثاني بعد مسافة 148 كلم في محافظة صعدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المالكي "استمرار الحوثيين بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، التي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتباراً من الخميس 23 أبريل الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وكان التحالف العربي أعلن، في 24 أبريل الماضي، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبه في التاسع من الشهر ذاته، لمدة شهر، تلبيةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، دعم جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد 19".

أخبار تهمك

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 15 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ يوم

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. البرازيل تسجل 9888 إصابة و610 وفيات جديدة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

05:41 م

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة