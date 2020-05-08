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لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)
الجمعة 08/مايو/2020 - 09:33 ص
هدى عبدالرازق
كشف الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن رأي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في جماعة الإخوان.
وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن مبارك كان على وعي تام بخطورة الجماعات الإسلامية والإخوان، حيث كان يدرك نظام مبارك أن الإخوان مصدر خطر، مضيفا "مبارك قال لي إن الإخوان هم الخطر الحقيقي على مصر".
وعن العلاقات مع إسرائيل، أضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، "أنا كنت دايما أسأل إيه اللي مخوفنا من الكلام مع الإسرائيلين"، منوها بأنه كان يرى أنه بعد نصر أكتوبر كان يجب أن نثق في قدراتنا على التواصل مع الإسرائيلين وكشفهم.
ونوه بأن مصر تصرفت خلال هذه الفترة تصرفا عبقريا، ولم تقدم خلال هذه الفترة ما يمكن أن يكون سببا لتندم عليه.
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الاقتصاد العالمي تأثر بشكل كبير بسبب أزمة كورونا، وأن مصر كان لديها بعد نظر في استمرار عجلة الإنتاج مع اتباع الضوابط الطبية، خلال فترة الحظر الجزئي".
وأضاف سعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما نعود للحياة بشكل تدريجي سيكون إجباريًا فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتدي الكمامات ستوقع عليه العقوبة".
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك عقوبات رادعة على من لم يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة، عندما العودة للحياة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.
تسجيل 393 إصابة بكورونا و13 حالة وفاة
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقالت: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.
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