لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن رأي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في جماعة الإخوان.





وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن مبارك كان على وعي تام بخطورة الجماعات الإسلامية والإخوان، حيث كان يدرك نظام مبارك أن الإخوان مصدر خطر، مضيفا "مبارك قال لي إن الإخوان هم الخطر الحقيقي على مصر".





وعن العلاقات مع إسرائيل، أضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، "أنا كنت دايما أسأل إيه اللي مخوفنا من الكلام مع الإسرائيلين"، منوها بأنه كان يرى أنه بعد نصر أكتوبر كان يجب أن نثق في قدراتنا على التواصل مع الإسرائيلين وكشفهم.





ونوه بأن مصر تصرفت خلال هذه الفترة تصرفا عبقريا، ولم تقدم خلال هذه الفترة ما يمكن أن يكون سببا لتندم عليه.



