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عادل إمام فلانتينو البهجة أدام الله عليك المحبة

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
شهيرة النجار
 شهيرة النجار

ما كم هذا الحب الذى يكنه الجمهور لعادل إمام الناس بتبحث عن المحطة التى يعرض فيها الزعيم عمله والذى تزامن هذا العام مع لحظة الإفطار فى DMC والتى ربما بسبب عرض فلانتينو علي شاشتها ستتحول لجوكر المشاهدة هذا العام، ما كل هذا الحب والغريب أنى كنت أتابع أصواتًا تطالب عادل إمام بالاعتزال والاكتفاء برصيده والحقيقة بعد متابعة الحلقات الأولى أقول أطال الله عمرك وأدامك للبهجة ومتعة المصريين إيه الخفة والفن والنعومة دى عادل إمام بجد وحشتنا.

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