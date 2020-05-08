مستشار الرئيس يحسم الجدل بشأن موعد ظهور لقاح لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا بصورة تجارية، ويتم تداوله في الأسواق يحتاج من 6 إلى 9 أشهر منذ بداية الأزمة.





وتوقع "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن اللقاح الخاص بعلاج كورونا لن يتوفر قبل سبتمبر المقبل، مضيفا أن زيادة حالات الإصابة أمر متوقع، وعدم زيادتها بشكل حاد أمر جيد، معقبا: "تضاعف عدد الإصابات هو ما يقلقنا.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن ارتداء الكمامة الطبية عند الخروج ضروريا، منوها بأن الحكومة تتابع الوضع لاتخاذ اللازم، فنحن في مرحلة انتقالية.





متحدث الحكومة: الاقتصاد العالمي تأثر كثيرا بأزمة كورونا



