Advertisements

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 14 | تفاصيل واحداث الرابعة عشر من مسلسل ونحب تاني ليه ومواعيد العرض والقنوات الناقلة (دراما رمضان 2020)

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:41 ص
مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 14
مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 14

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 14 | تفاصيل واحداث الرابعة عشر من مسلسل ونحب تاني ليه ومواعيد العرض والقنوات الناقلة (دراما رمضان 2020)

تمكن مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14 من تحقيق نجاحًا متواصلًا على مدار 14 يوم الماضيين من أيام شهر رمضان 2020 من تصدر محرك البحث جوجل، حيث يهتم عشاق المسلسل بموعد عرضه والقنوات النالقة له.

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 14 | وخلال السطور التالية، سنستعرض لكم تفاصيل واحداث الرابعة عشر من مسلسل ونحب تاني ليه للفنانة ياسمين عبدالعزيز ومواعيد العرض والقنوات الناقلة.

تفاصيل واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14
بدأت تفاصيل واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14 بالكشف عن خيانة والد مراد لزوجته التي تقوم بدورها الفنانة وفاء سالم، حيث وصلت لها رسالة على هاتفها المحمول يخبرها خلالها شخص مجهول بأن زوجها يقوم بخيانتها مع امرأة أخرى، مما أدخلها في حالة من الذهول والصدمة يليها انهيار للبكاء، خاصة أنه شخص جاف معها ولم يبادلها شعور الرومانسية والحب كما تفعل هي، بالإضافة إلى أنه حاد الطباع معها ومع ابنه "مراد" كريم فهمي.

وطلب مراد (كريم فهمي) من غالية (ياسمين عبدالعزيز) أن يخرجا معًا لتناول العشاء في أحد المطاعم وسط أجواء رومانسية، وهو ما قبلته "غالية" بسعادة شديدة، وتبادلا شعور الحب والإعجاب لبعضهما البعض ولكن في هذه الأثناء اتصل طليقها "عبدالله" شريف منير بها، مما وترها، خاصة أنها قامت بالرد عليه أمام "مراد" وقالت له إنها في الخارج مع صديقتها مما أغضب "مراد" وتحولت الأجواء الرومانسية لتوتر وقلق.

وذهب عبدالله (شريف منير) لأحد الملاهي الليلية التي بيتردد عليها دائمًا، وظهرت أمامه صديقة له كانت على علاقة به وهي نفسها على علاقة عاطفية بـ"مهند" (ممدوح الشناوي)، وطلبت منه التمثيل وفي هذه الأثناء المليئة بالضحك، ظهر "مهند" بغضب شديد، خاصة أن بينه وبين "عبدالله" عداوة قديمة بسبب "غالية"، واشتبكا الثنائي معًا وتصارعا وانهال الضرب على بعضهما البعض، حتى قام أحد رجال "مهند" بإخراج "مطوة" وتهديد "عبدالله" وانتهت أحداث الحلقة على هذا المشهد.

موعد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14 والقنوات الناقلة
وتُذاع الحلقة 14 من مسلسل ونحب تاني ليه على قناة CBC وقناة CBC دراما، حيث يعرض المسلسل على سي بي سي دراما في تمام الساعة 6:30 مساًء بتوقيت القاهرة، أما قناة سي بي سي الساعة 9.30 مساًء والإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل ونحب تاني ليه
يعد مسلسل ونحب تاني ليه من بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير، وكريم فهمي وتارا عماد وسوسن بدر وعماد رشاد وكارولين عزمي وأمينة مغربي وممدوح الشناوي وصبا الرفاعي وعلا رشدي ومحسن صبري وأحمد جمال سعيد وأحمد سعيد عبد الغني وأمنية العربي وليلى عز العرب وبدرية طلبة وإسلام جمال وإيمان السيد ومصطفى حشيش وسليمان عيد.

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 14 | تفاصيل واحداث الرابعة عشر من مسلسل ونحب تاني ليه ومواعيد العرض والقنوات الناقلة (دراما رمضان 2020)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين عبدالعزيز ونحب تاني ليه الحلقه 14 ونحب تانى ليه مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 14 مسلسلات رمضان 2020 مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 14 مسلسل ونحب تاني ليه رمضان 2020 الحلقة الرابعة عشر من مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14 من مسلسل ونحب تاني ليه

أخبار تهمك

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 19 ساعة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ يوم

عاجل.. البرازيل تسجل 9888 إصابة و610 وفيات جديدة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ يوم

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تفاصيل مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 والقناة الناقلة وموعد العرض خلال رمضان 2020

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6.. كريم فهمي يقع في غرام ياسمين عبد العزيز من أول

ونحب تاني ليه ح 9 .. أحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة التاسعة مواعيد وقنوات العرض

تفاصيل واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 9 في Ramadan 2020 ومواعيد عرضها والقنوات الناقلة لها | مسلسلات رمضان 2020

صدمة ياسمين.. تفاصيل مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 10 وموعد العرض والقنوات الناقلة

ونحب تاني ليه لـ ياسمين عبد العزيز الحلقة 12.. مواعيد العرض والإعادة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

07:51 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة