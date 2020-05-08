مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 14 | تفاصيل واحداث الرابعة عشر من مسلسل ونحب تاني ليه ومواعيد العرض والقنوات الناقلة (دراما رمضان 2020)





تمكن مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14 من تحقيق نجاحًا متواصلًا على مدار 14 يوم الماضيين من أيام شهر رمضان 2020 من تصدر محرك البحث جوجل، حيث يهتم عشاق المسلسل بموعد عرضه والقنوات النالقة له.

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 14 | وخلال السطور التالية، سنستعرض لكم تفاصيل واحداث الرابعة عشر من مسلسل ونحب تاني ليه للفنانة ياسمين عبدالعزيز ومواعيد العرض والقنوات الناقلة.



تفاصيل واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14

بدأت تفاصيل واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14 بالكشف عن خيانة والد مراد لزوجته التي تقوم بدورها الفنانة وفاء سالم، حيث وصلت لها رسالة على هاتفها المحمول يخبرها خلالها شخص مجهول بأن زوجها يقوم بخيانتها مع امرأة أخرى، مما أدخلها في حالة من الذهول والصدمة يليها انهيار للبكاء، خاصة أنه شخص جاف معها ولم يبادلها شعور الرومانسية والحب كما تفعل هي، بالإضافة إلى أنه حاد الطباع معها ومع ابنه "مراد" كريم فهمي.





وطلب مراد (كريم فهمي) من غالية (ياسمين عبدالعزيز) أن يخرجا معًا لتناول العشاء في أحد المطاعم وسط أجواء رومانسية، وهو ما قبلته "غالية" بسعادة شديدة، وتبادلا شعور الحب والإعجاب لبعضهما البعض ولكن في هذه الأثناء اتصل طليقها "عبدالله" شريف منير بها، مما وترها، خاصة أنها قامت بالرد عليه أمام "مراد" وقالت له إنها في الخارج مع صديقتها مما أغضب "مراد" وتحولت الأجواء الرومانسية لتوتر وقلق.





وذهب عبدالله (شريف منير) لأحد الملاهي الليلية التي بيتردد عليها دائمًا، وظهرت أمامه صديقة له كانت على علاقة به وهي نفسها على علاقة عاطفية بـ"مهند" (ممدوح الشناوي)، وطلبت منه التمثيل وفي هذه الأثناء المليئة بالضحك، ظهر "مهند" بغضب شديد، خاصة أن بينه وبين "عبدالله" عداوة قديمة بسبب "غالية"، واشتبكا الثنائي معًا وتصارعا وانهال الضرب على بعضهما البعض، حتى قام أحد رجال "مهند" بإخراج "مطوة" وتهديد "عبدالله" وانتهت أحداث الحلقة على هذا المشهد.





موعد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14 والقنوات الناقلة وتُذاع الحلقة 14 من مسلسل ونحب تاني ليه على قناة CBC وقناة CBC دراما، حيث يعرض المسلسل على سي بي سي دراما في تمام الساعة 6:30 مساًء بتوقيت القاهرة، أما قناة سي بي سي الساعة 9.30 مساًء والإعادة الساعة 6:30 صباحًا.





أبطال مسلسل ونحب تاني ليه

يعد مسلسل ونحب تاني ليه من بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير، وكريم فهمي وتارا عماد وسوسن بدر وعماد رشاد وكارولين عزمي وأمينة مغربي وممدوح الشناوي وصبا الرفاعي وعلا رشدي ومحسن صبري وأحمد جمال سعيد وأحمد سعيد عبد الغني وأمنية العربي وليلى عز العرب وبدرية طلبة وإسلام جمال وإيمان السيد ومصطفى حشيش وسليمان عيد.



