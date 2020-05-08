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إنتر ميلان ينضم إلى برشلونة وريال مدريد في سباق ديفيد ألابا

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:50 ص
ديفيد ألابا
ديفيد ألابا
مصطفى صابر
كشفت تقارير عن أن نادي إنتر ميلان جاهز لمنافسة برشلونة وريال مدريد لتوقيع مدافع بايرن ميونيخ ديفيد ألابا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قدم ألابا البالغ من العمر 27 عامًا 372 مباراة مع بايرن ميونيخ منذ ظهوره لأول مرة في عام 2010 ، بما في ذلك 28 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2019-20.

سيشهد اللاعب النمساوي الدولي عقده الحالي في ملعب أليانز أرينا في الصيف المقبل ، ويعتقد أن كل من برشلونة ومدريد يستكشفان إمكانية توقيعه قبل موسم 2020-21.

ووفقًا لـ sport 1، انضم إنتر أيضًا إلى السباق من أجل المدافع ألابا ، حيث قال مدرب النادي الإيطالي أنطونيو كونتي إنه معجب جدًا بقدراته.

يذكر أن كونتي حاول التعاقد مع ألابا خلال فترة تدريبه لتشيلسي ويستعد الآن للحصول على خدماته مع انتر ميلان .

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