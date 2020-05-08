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إصابة 3 لاعبين من سامبدوريا الإيطالي بفيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:55 ص
سامبدوريا
سامبدوريا
وكالات
نشر نادي سامبدوريا الإيطالي، أمس  الخميس بيان عبر موقعه الرسمي وأعلن عن إصابة 3 من نجوم الفريق بفيروس كورونا المنتشر حول العالم.

وأوضح النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "يعلن النادي انه خلال الفحوصات الخاصة بإيجابية فيروس كورونا، جاءت ثلاث عينات إيجابية".

وأضاف البيان "اللاعبون الذين لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض، تم وضعهم في الحجر الصحي وسيتم مراقبتهم باستمرار، وفقاً ليروتوكول الحماية الصحية".

وكان سامبدوريا أحد أكثر الأندية الإيطالية تضررا من فيروس كورونا، حيث أصيب ثمانية من لاعبيه في وقت سابق قبل أن يتم شفاءهم.
وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي منذ شهر مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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