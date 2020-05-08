تحديث ببجي | رابط تحميل تحديث لعبة PUBG Mobile ببجي موبايل 2020 الموسم 13 إصدار 18.0





تعتبر لعبة "ببجي" من أفضل الألعاب على الإطلاق حيث يقوم بأدائها الملايين من الشباب وقد جعلت من تلك اللعبة الكثير من الأشخاص مدمنين لها، وخاصةً عقب انتشار فيروس كروونا المستجد (كوفيد-19) وتطبيق حظر التجوال فقد لجأ الكثير من الأشخاص لتحميل تلك اللعبة.





تحديث ببجي موبايل 2020 والرابط الخاص به

بعد أن تم فرض حظر التجول، ازداد البحث والتحميل على لعبة ببجي موبايل (PUBG Mobile)، كما ينتظر جميع الأشخاص محبين تلك اللعبة تحديث ببجي الجديد الخاص بالإصدار الجديد والذي يحمل رقم (18.0) من الموسم 13.





وتعتبر "ببجي" هي لعبة مجانية للهواتف المحمولة، ولكن يجب أن يوجد شبكة واي فاى حتى يمكن اللعب بها وقام بتحميلها بالفعل عدد 100 مليون شخص مستخدم عن طريق Google Play جوجل بلاي.





من خلال تحديث صفحة الويب يتم الانتظار للعديد من الساعات حتى يتم إصدار أكبر تحديث في تلك اللعبة ويكون ذلك لأن هذا التحديث يتضمن وجود بعض من المميزات التي تكون مفيدة للاعب.





ويكون من تلك المميزات أن يتم تحويل الخريطة الصحراوية وأن يتم تحسين الرسومات والموقع وإضافة مباني جديدة ومن الممكن أن يتم إضافة ملعب جديد كما يمكن للاعبين الاجتماع ودعوة لاعبين آخرين.





ويتميز التحديث تضمين المجارف في بعض الأسلحة يتم استخدامها للقتال القريب ويكون بعد وقت قصير من إصدار التحديث إصدار خلفيات جديدة للردهة ومن ثم يتم إضافة السلاح P 90 خلال مرحلة المستودع والهيمنة.





ويمكن تحميل التحديث للاعبين عن طريق الرابط التالي ( اضغط هنا ).



