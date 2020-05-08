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رامز جلال مجنون رسمي بـ٥٠ مليونًا

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
عبدالله الصاوى

اعتاد الفنان رامز جلال تقديم برنامج مقالب، واختار هذا العام أن تكون تجربته مختلفة بمواجهة ضيفه وجها لوجه أثناء وقوع المقلب، بصورة أشبه بالانتقام الصريح من ضيوفه، بعد تمكنه منهم، وهم مكبلون على كرسى يتم استخدامه فى إجراء بعض المقالب، وعلمنا من مصادر مقربة من رامز أنه تعاقد لتقديم «رامز مجنون رسمى» مقابل أجر يقترب من الـ ٥٠ مليون جنيه مصرى.

وأنه تعرض لأزمة خلال تواجده فى الإمارات، بسبب غلق المطارات، لكنه عاد قبل بداية شهر رمضان، وبمجرد عودته دخل حجرًا صحيًا فى أحد الفنادق داخل مدينة ٦ أكتوبر.

برنامج «رامز مجنون رسمى»، تعتمد فكرته على إجراء حوار مع الإعلامية اليمنية أروى، وخلال استضافتها تعرض ٣ صور على الضيف، من بينها صورة رامز جلال، ثم يخرج منها ويبدأ عمل مقلبه فى الضيف، الذى يجلس على كرسى مقيد من كل الاتجاهات، ومن بين ضيوفه هذا العام كل من الفنانين، غادة عادل، وياسمين صبرى، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، وجوهرة، وحسن شاكوش، وعمر كمال، وآخرون، كما استضاف عددًا من الشخصيات الرياضية ومنهم، على معلول، وسيد عبد الحفيظ، ومحمد الشناوى، وأشرف بن شرقى، وطارق حامد، وآخرون.

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