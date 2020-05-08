كارتيرون يحسم مصير نجمي الزمالك

وافق الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على رحيل كريم بامبو لاعب وسط الفريق، للإسماعيلى بعد العرض الذى تلقاه اللاعب مؤخرًا للعودة للدراويش.

وجاء قرار المدرب الفرنسي بسبب خروج اللاعب من حساباته الفنية.

فى ذات الوقت، رفض كارتيرون فكرة التفريط فى إسلام جابر، لاعب وسط الفريق، بسبب قدرته على اللعب فى أكثر من مركز، وهو ما جعل الجهاز الفنى يتمسك به لتدعيم وسط الملعب بجانب الجبهة اليسرى.

وكان إسلام جابر قد تلقى عرضًا للعودة للمقاصة من جديد بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الفيومى.