Advertisements

ارتفاع أسعار البطيخ في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 8-5-2020

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:09 ص
أسعار البطيخ
أسعار البطيخ

ارتفعت أسعار البطيخ في الأسواق المصرية ليتجاوز ثمن الثمرة الـ 50 جنيهًا، وأرجع حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، ذلك الصعود في الأسعار إلى بداية الموسم وللإقبال الكبير من المواطنين على شرائه خاصة لأنه يعتبر من الاطعمه المفضلة بوجبة السحور ويستخدمه معظم المواطنين كفاكهة مفضلة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. 

وأضاف عبدالرحمن، أن البطيخ من المنتجات التي تتعرض لكم كبير من الشائعات لكون ثماره سريعة التلف في حالة تركها في الهواء والشمس وتعرضها للاتربه بعد فتحها، منناشدل المواطنين بضرورة عدم ترك ثمار البطيخ بعد فتحها  دون تغطيتها ووضعها بمكان بارد  حتي لا يتعرض لب البطيخه للتلف أو نمو الميكروبات عليه مما قد يؤدي لاصابة من يتناولها بالأمراض. 

واوضح عبدالرحمن،  أن التجوفات واللون الأبيض احيانا داخل البطيخه تجوفات طبيعيه وتغير طبيعي لا يعني فساد البطيخه أو أنها مسرطنه كما يشيع البعض وهي نتيجة التغيرات المناخية أو زيادة في التسميد أثناء فترات النمو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

في السحور أسعار البطيخ

أخبار تهمك

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 15 ساعة

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 17 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ يوم

عاجل.. البرازيل تسجل 9888 إصابة و610 وفيات جديدة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

لأول مرة بطيخ "مكعب" الشكل في الأسواق اليابانية (فيديو)

حماية المستهلك: سحب 3 أدوية مسرطنة من الأسواق المغربية

كل ما تريد معرفته عن حملة "خليها تحمض"

بعد أسبوع من "خليها تحمض".. هل نجح المصريون في سياسة المقاطعة؟

كيف يتم محاربة العطش في رمضان × 20 معلومة

الدكتور هاني الناظر لـ"الفجر": ممارسة الرياضة واستخدام سكر الدايت يحمى مرضى السكر من المتاعب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

07:51 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة