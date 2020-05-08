ارتفاع أسعار البطيخ في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 8-5-2020





ارتفعت أسعار البطيخ في الأسواق المصرية ليتجاوز ثمن الثمرة الـ 50 جنيهًا، وأرجع حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، ذلك الصعود في الأسعار إلى بداية الموسم وللإقبال الكبير من المواطنين على شرائه خاصة لأنه يعتبر من الاطعمه المفضلة بوجبة السحور ويستخدمه معظم المواطنين كفاكهة مفضلة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.





وأضاف عبدالرحمن، أن البطيخ من المنتجات التي تتعرض لكم كبير من الشائعات لكون ثماره سريعة التلف في حالة تركها في الهواء والشمس وتعرضها للاتربه بعد فتحها، منناشدل المواطنين بضرورة عدم ترك ثمار البطيخ بعد فتحها دون تغطيتها ووضعها بمكان بارد حتي لا يتعرض لب البطيخه للتلف أو نمو الميكروبات عليه مما قد يؤدي لاصابة من يتناولها بالأمراض.





واوضح عبدالرحمن، أن التجوفات واللون الأبيض احيانا داخل البطيخه تجوفات طبيعيه وتغير طبيعي لا يعني فساد البطيخه أو أنها مسرطنه كما يشيع البعض وهي نتيجة التغيرات المناخية أو زيادة في التسميد أثناء فترات النمو.