حلا شيحا: يسرا نجمتى المفضلة والشر جذبنى لخيانة عهد

بعد أن عادت الفنانة حلا شيحة للتمثيل العام الماضى فى مسلسل «زلزال»، تنافس فى الماراثون الرمضانى هذا العام بمسلسل «خيانة عهد»، لتشارك الفنانة يسرا البطولة وتظهر حلا بشخصية مليئة بالشر عكس ما اعتادت فى أدوارها، التقينا حلا وأجرينا معها هذا حوار..





■ ماذا عن دورك فى «خيانة عهد»؟





- هو دور مختلف عن كل ما قدمته، فأنا أجسد شخصية تدعى «فرح» شريرة للغاية، وهى شقيقة الفنانة الكبيرة يسرا، وهو دور جديد على، ولَم أقدم هذا النوع طيلة مشوارى الفنى.





■ ما سر انجذاب حلا شيحا للعمل؟





- السبب الرئيسى هو أننى فى هذا العمل ألتقى بالفنانة يسرا، وهذه المرة الأولى، وبالمناسبة هى نجمة مفضلة بالنسبة لى، والعمل معها كان سببا فى سعادة كبيرة لى، والعمل بالكامل مصنوع بحرفية شديدة وكل عناصره مكتملة سواء تمثيلًا أو سيناريو أو إخراجًا أو إنتاجًا، وأتمنى من الله أن ينال إعجاب الجمهور.





■ المسلسل كان يطلق عليه «دهب عيرة» حتى قبل رمضان بوقت قصير، ما سبب تغييره اسمه لـ»خيانة عهد»؟





- هو أمر إنتاجى أكثر، ولكن اسم «خيانة عهد» كان من ضمن الأسماء المطروحة للمسلسل منذ البداية، والمنتج جمال العدل أخبرنا السبب وراء تغيير الاسم من «دهب عيرة» لـ«خيانة عهد»، وهو التسويق الخارجى للمسلسل، لأن كلمة «عيرة» كلمة غير معروفة على المستوى العربى.





■ كيف ترى حلا شيحا الموسم الرمضانى هذا العام فى ظل وجود كورونا؟





- للحقيقة ظروف التصوير كانت صعبة للغاية، وللأمانة واجب علينا أن نشكر جيش مصر الأبيض، لأن الأطباء والممرضين تحملوا كثيرا خلال الفترة الماضية والحالية، وأتمنى التوفيق والنجاح لكل الفنانين الذين شاركوا فى الموسم الرمضانى الحالى، خاصة بعدما انتشر فيروس كورونا، والجميع اضطروا لاستكمال التصوير لقرب دخول رمضان، رغم أن الأزمة كانت دخلت فى ذروتها.





■ الناس أصابهم ذعر وخوف بعد أزمة كورونا وكثيرون أوقفوا أعمالهم، وفريق العمل استمر فى التصوير، ألم تخشون من هذا؟





- كان هناك خوف لا خلاف على ذلك، لكننا اتبعنا كافة الإجراءات الاحترازية، واللوكيشن كان يتم تعقيمه بشكل مستمر، إضافة إلى وجود جهاز قياس الحرارة، والحمد لله الأمور تسير على ما يرام.





■ متى سينتهى تصوير العمل؟





- المفترض أننا سننتهى خلال الأيام القليلة المقبلة، وأظن أننا لن ندخل فى النصف الثانى من رمضان ونحن مستمرون فى التصوير، وسننتهى فى النصف الأول.





■ حدثينى عن فيلم «مش أنا»، وما سبب انجذابك لدورك فيه؟





- فيلم «مش أنا» هو فيلم رومانسى كوميدى، وأجسد فيه شخصية اسمها جميلة، وعندما عرض علىّ السيناريو وافقت فورا، بمجرد قراءتى الأولى له، حقيقى الدور جذبنى له، ودورى فى الفيلم مختلف تماما عما قدمته فى السينما قبل أن أغيب عن التمثيل وأعود مرة أخرى، والقصة الذى كتبها الفنان تامر حسنى حلوة جدا، ومليئة بتركيبات بشرية مختلفة، والعمل ملىء بدراما اجتماعية ممزوجة بالكوميديا، وفكرته تدور حول ابن أمه هى محور حياته، وبسببها سيحدث فى حياته أمور عديدة.





■ ماذا عن تعاونك مع الفنان تامر حسنى، وكواليس العمل بشكل عام؟





- تامر حسنى شخصية جميلة جدا، ودمه خفيف لأقصى درجة، وروحه مرحة جدا، وسعدت جدا بالتعاون معه، وسعدت أيضا لأن عودتى للسينما بعد غيابى ستكون معه، كما أن العمل معه ممتع جدا، وكواليس العمل جميلة جدا بين كل فريق العمل، والمخرجة سارة رفيق مخرجة قوية، وأثق أنها تقدم عملا قويا جدا وفى الوقت ذاته خفيف، إضافة إلى الفنانين المتواجدين فيه كلهم فنانون ذو ثقل وسعيدة جدا بالتعاون معهم، ومنهم الفنانة سوسن بدر والفنانين ماجد الكدوانى والسعودى فايز المالكى.





■ غبتِ عن السينما لسنوات طويلة أوصفى لنا شعورك بالعودة لها مرة أخرى؟





- حقيقى ولهذا أنا لا أستطيع أن أصف لك مدى سعادتى بهذا، خاصة أن السينما كانت وحشانى جدا، وسعادتى الأكبر أننى أعود بفيلم قوى، مع نجم كبير مثل تامر حسنى، وفريق عمل قوى ومخرجة أثق فى قدراتها جيدا، وأمنيتى أنى أعود بفيلم مختلف تحققت فى فيلم »مش أنا».





■ ماذا تقول حلا شيحا لجمهورها فى الظروف الصعبة التى تمر بها البلد بسبب فيروس كورونا؟





- أدعوهم بأن يصبروا ويتفاءلوا، لأن الحياة مليئة بالصعوبات والأزمات، والصبر والقوة والتفاؤل هى الأساس فى تخطى الصعاب والأزمات،وقبل ذلك بالطبع التوكل على ربنا وثقتنا فيه.



