الأهلي يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز

كشفت تقارير صحفية محلية أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على جهاز كرة القدم في الأهلي التعاقد مع عبدالله بكري نجم دفاع بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت التقارير الصحفية وجود تحفظ من جانب جهاز كرة القدم في الأهلي على فكرة الحصول على خدمات بكري وذلك لأسباب فنية.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي قرر صرف النظر عن فكرة الدخول في مفاوضات مع بكري في الفترة المقبلة على الرغم من أنه كان من النجوم المرشحة للإنضمام إلى صفوف القلعة الحمراء عندما كان لاعبا في صفوف سموحة السكندري.



