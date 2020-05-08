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الإسكان: جار تنفيذ شبكة الصرف لعمارات " مدينة السلام" لسكان المناطق العشوائية

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه جار  تنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي بمشروع عمارات "مدينة السلام" لسكان  المناطق العشوائية "غير الآمنة "، حيث يتم العمل بوتيرة متسارعة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه جارٍ تنفيذ نحو 126 عمارة "عمارات السلام"  لأهالي المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة تقدر بحوالى 1.2 مليار جنيه، وبنسبة إنجاز بلغت أكثر من 60%، وجار استكمال أعمال المرافق والطرق للعمارات.

ووجه رئيس جهاز مدينة العبور، باتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على ضرورة توفير المهمات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامات، وتوفير مواد التطهير والتعقيم بمواقع العمل المختلفة، وجهاز قياس الحرارة.

الإسكان: جار تنفيذ شبكة الصرف لعمارات " مدينة السلام" لسكان المناطق العشوائية
الإسكان: جار تنفيذ شبكة الصرف لعمارات " مدينة السلام" لسكان المناطق العشوائية
الإسكان: جار تنفيذ شبكة الصرف لعمارات " مدينة السلام" لسكان المناطق العشوائية
الإسكان: جار تنفيذ شبكة الصرف لعمارات " مدينة السلام" لسكان المناطق العشوائية
الإسكان: جار تنفيذ شبكة الصرف لعمارات " مدينة السلام" لسكان المناطق العشوائية
الإسكان: جار تنفيذ شبكة الصرف لعمارات " مدينة السلام" لسكان المناطق العشوائية

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