الإمارات ومالي تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات وباء كورونا





بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، هاتفياً، مع رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال الاتصال الذي تلقاه الشيخ محمد بن زايد من الرئيس المالي، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما بحثا مستجدات وباء "كورونا " على المستويين الإقليمي والدولي وآليات مواجهته والتعامل مع تداعياته في العالم، فضلاً عن إمكانات التعاون بين البلدين الصديقين وتنسيق جهودهما في التصدي لهذا الوباء.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال - دعم الإمارات لجمهورية مالي في مجابهة وباء "كورونا" من منطلق توجهاتها الثابتة في التضامن مع الدول المختلفة في العالم في التعامل مع الخطر الذي يمثله هذا الوباء، مشيرا إلى أهمية إعادة الاعتبار إلى مفاهيم التضامن الدولي والمصير الإنساني الواحد والأمن الجماعي والإخوة الإنسانية في ظل تبعات وباء كورونا.

وأضاف أن العالم لا يمكنه مواجهة التحديات الكونية التي تهدد أمن شعوبه وتنميتها وصحتها واستقرارها إلا من خلال التكاتف والتعاضد.

ومن جانبه، عبر الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا عن شكره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم بلاده بالمستلزمات الطبية لمواجهة تحديات انتشار فيروس "كورونا "، مقدرا التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات في علاقاتها وتعاملها مع مختلف الدول والتي تعلي من قيمة التضامن بين البشر في مواجهة التحديات المشتركة.

