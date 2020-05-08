حرب الاتهامات فى نقابة المحامين

لم يكف النقيب الحالى رجائى عطية عن توجيه الاتهامات المستمرة للنقيب السابق سامح عاشور وكان آخر هذه الاتهامات اتهامه بتوقيع عقد لنادى المحامين بالغردقة فيه شبهات مالية ، وتبين أن أحمد الخواجة نقيب المحامين الأسبق هو من قام بالتعاقد عليه سنة 1996 بالإضافة إلى حديثه عن موظف فى عهد النقيب السابق قام بأخذ « سلفة 20 مليون و200 ألف من أموال النقابة وتبين أيضاً أن هذا الأمر حدث فى عهد النقيب حمدى خليفة وتم إحالة الأمر للنيابة العامة ولم يحدث فى عهد النقيب سامح عاشور. هذه الاتهامات دعت النقيب السابق للخروج والحديث فى بث مباشر موجهاً الحديث لرجائى عطية قائلاً له إن أية وقائع فساد تخص النقابة عليه تقديمها للنيابة العامة وليس طرحها على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك» مخاطباً النقيب الحالى بإحالة أية وقائع فساد موجوده بين يديه إلى النيابة العامة فوراً والكف عن الحديث على «فيس بوك».





وفى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ نقابة المحامين قام النقيب بتقديم بلاغات ضد سوزان أبو بكر المحامية والمحامى ناصر ربيع بسبب مهاجمتهما له وهى الواقعة الأولى من نوعها فى تاريخ نقابة المحامين فالنقيب السابق كان يتعرض لهجوم كبير وسب وقذف ولم يقم بتقديم أية بلاغات للنيابة العامة ويكتفى بإحالتهم للتأديب.



