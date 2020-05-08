برشلونة سيستخدم نجم الفريق لضم الصفقات الصيفية

كشفت تقارير صحفية عن أن برشلونة يخطط لاستخدام المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو كصفقة تبادلية في الصفقات المحتملة لضم نيمار ولوتارو مارتينيز وجواو كانسيلو





اقترح نائب رئيس برشلونة مؤخرًا أن النادي سيضطر إلى استخدام اللاعبين في صفقات المبادلة المحتملة هذا الصيف بسبب التأثير المالي لتفشي فيروس كورونا.





وفقًا لموندو ديبورتيفو ، سيحاول برشلونة استخدام سيميدو كوزن مبدئي على الرغم من تطور اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في الظهير الأيمن الأول للفريق منذ وصوله من بنفيكا في عام 2017.





شارك البرتغالي الدولي في 29 مباراة مع فريق برشلونة خلال الموسم الحالي ، لكن التكهنات المحيطة بمستقبله زادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة.





سيحاول برشلونة على ما يبدو توقيع مارتينيز أو نيمار هذا الصيف بدلاً من الاثنين ، في حين ظهر أن كانسيلو برز كخيار محتمل في الدفاع.