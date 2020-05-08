Advertisements

برشلونة سيستخدم نجم الفريق لضم الصفقات الصيفية

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:34 ص
برشلونة
برشلونة
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية عن أن برشلونة يخطط لاستخدام المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو كصفقة تبادلية في الصفقات المحتملة لضم نيمار ولوتارو مارتينيز وجواو كانسيلو 

اقترح نائب رئيس برشلونة  مؤخرًا أن النادي سيضطر إلى استخدام اللاعبين في صفقات المبادلة المحتملة هذا الصيف بسبب التأثير المالي لتفشي فيروس كورونا.

وفقًا لموندو ديبورتيفو ، سيحاول برشلونة استخدام سيميدو كوزن مبدئي على الرغم من تطور اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في الظهير الأيمن الأول للفريق منذ وصوله من بنفيكا في عام 2017.

شارك البرتغالي الدولي في 29 مباراة مع فريق برشلونة خلال الموسم الحالي ، لكن التكهنات المحيطة بمستقبله زادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة.

سيحاول برشلونة على ما يبدو توقيع مارتينيز أو نيمار هذا الصيف بدلاً من الاثنين ، في حين ظهر أن كانسيلو برز كخيار محتمل في الدفاع.

أخبار تهمك

عاجل.. البرازيل تسجل 9888 إصابة و610 وفيات جديدة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ يوم

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 17 ساعة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

07:51 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة