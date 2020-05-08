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شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بمدينة أكتوبر

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
قال  المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بإنه  يتم شن حملات  مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وقال المهندس شريف الشربيني: أسفرت الحملات عن إزالة مخالفة بناء لزيادة فى غرف سطح مخالفة بعقار بالحى الثامن،  حيث عزم مالك العقار على تحويل غرف السطح لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص، مستغلاً فترة انشغال الأجهزة الحكومية بالتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكنوبر، أنه تم  إزالة مخالفات وإشغالات وإغلاق مغسلتى سيارات مخالفتين بالقطعتين بالحى الثانى، المجاورة السادسة، وتم رفع جميع الإشغالات بالحى، مضيفاً أنه تم إزالة جراج عشوائي مخالف بالحى العاشر المجاورة الثالثة أمام سنتر النوران.

وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أنه تم التنبيه على نواب ومعاوني ورؤساء الأحياء بمتابعة قرارات إزالة مخالفات المباني والتعامل دون تهاون معها والإزالة الفورية لها وردع المخالفين،  خاصة من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

جدير بالذكر أن الحملات جاءت تحت إشراف المهندس يسرى طاهر، المشرف على إدارة الأحياء، والمهندس فريد شوقى، مدير إدارة الأحياء، وحازم حسانين، مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة 6 أكتوبر.

شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بمدينة أكتوبر
شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بمدينة أكتوبر
شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بمدينة أكتوبر
شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بمدينة أكتوبر
شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بمدينة أكتوبر
شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بمدينة أكتوبر
شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بمدينة أكتوبر
شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بمدينة أكتوبر
شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بمدينة أكتوبر
شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بمدينة أكتوبر

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