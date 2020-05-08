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الصين: تسجيل إصابة واحدة بكورونا.. وصفر وفيات

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.

وبحسب اللجنة، فإن حالة الإصابة الجديدة هي لشخص انتقلت له العدوى محليا ما يعني عدم تسجيل الصين لأي إصابات جديدة وافدة من الخارج على مدار الخميس.

وأضافت اللجنة، أن 36 مريضا تعافوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة ما يجعل عدد المصابين النشطين يبلغ 260 شخصا بينهم 18 في حالة خطيرة.

ويستقر عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا في الصين عند أربعة آلاف و633 من بين إجمالي 82 ألفا و886 حالة إصابة منذ ظهور الوباء تعافى منهم 77 ألفا و993 شخصا.

هذا وقالت السلطات الصينية، إنه تم خفض تصنيف جميع مناطق البلاد الشاسعة، من مخاطر الإصابة بالفيروس عالية إلى منخفضة، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات الجديدة إلى ما يقرب من الصفر ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وكشفت السلطات الصحية الصينية، أن آخر منطقة تم تخفيض تصنيفها مقاطعة لينكو خارج مدينة مودانجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ المتاخمة لروسيا حيث تم الإبلاغ عن أحدث ارتفاع في الحالات.

وقد قررت السلطات الصينية، إغلاق مستشفى ميداني للطوارئ في المنطقة بعد إغلاق الحدود البرية، وبدا أن إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة أدت بالفعل إلى خفض عدد الحالات الجديدة إلى الصفر.

وكانت الصين قد أعلنت في 12 مارس الماضي تجاوز ذروة تفشي كورونا المستجد، وباتت أولوية السلطات تكمن في حماية البلاد من حالات إصابة قادمة من دول أخرى تعاني من الوباء

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