صفقة القناص تشعل الصراع بين الزمالك وبيراميدز





اشتعل الصراع بين الزمالك وبيراميدز، من أجل حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب الزمالك وبيراميدز في الظفر بخدمات محمود وادي، المهاجم الفلسطيني لفريق المصري البورسعيدي.





وأكدت تقارير تليفزيونية أن هناك منافسة مشتعلة بين الزمالك وبيراميدز على خدمات وادي في الميركاتو الصيفي، في الوقت الذي استُبعد الأهلي من الدخول في الصفقة لخلافه المعروف مع النادي البورسعيدي على مدار السنوات الأخيرة.





ويتألق وادي بشكل كبير في قيادة خط هجوم المصري البورسعيدي على مدار أخر موسمين.



