‫تعليق ناري من شيخ الازهر على التربية الإسلامية بالمدارس والجامعات (فيديو)

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التربية الإسلامية هى تربية علمية عملية ذات أسس أخلاقية وحضارية، شهد لها التاريخ، مضيفا أن هذه الثقافة كادت تتوارى في أروقة التعليم، ولم يعد جيل التلاميذ اليوم يتعرفون عليها، وذلك باستثناء التعليم في الأزهر الشريف، وقلة من دور التعليم، ومحاضر العلم التي تمثل اليوم المحمية الأخير لحماية التعليم.





ووجه "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، رسالة إلى وزراء وحكماء التربية والتعليم في العالمين العربي والإسلامي، مطالبا إياهم أن يولوا اهتمام خاص بقضية التربية الإسلامية التي أوشكت أن تصبح أثرا بعد عين في مدارسنا وجامعاتنا.





وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أنه يجب أن يعاد النظر في استبداد المناهج الحديثة بتربية أبنائنا وتشكيل شخصياتهم بما فيها مجافاه صريحة للمبادىء والأخلاق التي درجت عليها مجتمعاتنا.











