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تعليق ناري من شيخ الازهر على التربية الإسلامية بالمدارس والجامعات (فيديو)
الجمعة 08/مايو/2020 - 11:08 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التربية الإسلامية هى تربية علمية عملية ذات أسس أخلاقية وحضارية، شهد لها التاريخ، مضيفا أن هذه الثقافة كادت تتوارى في أروقة التعليم، ولم يعد جيل التلاميذ اليوم يتعرفون عليها، وذلك باستثناء التعليم في الأزهر الشريف، وقلة من دور التعليم، ومحاضر العلم التي تمثل اليوم المحمية الأخير لحماية التعليم.
ووجه "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، رسالة إلى وزراء وحكماء التربية والتعليم في العالمين العربي والإسلامي، مطالبا إياهم أن يولوا اهتمام خاص بقضية التربية الإسلامية التي أوشكت أن تصبح أثرا بعد عين في مدارسنا وجامعاتنا.
وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أنه يجب أن يعاد النظر في استبداد المناهج الحديثة بتربية أبنائنا وتشكيل شخصياتهم بما فيها مجافاه صريحة للمبادىء والأخلاق التي درجت عليها مجتمعاتنا.
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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.
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