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صفقة تبادلية بين ريال مدريد وإشبيلية لضم بديل بنزيما

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:09 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية عن أن يحاول ريال مدريد استخدام داني سيبالوس كصفقة تبادلية لضم لمهاجم إشبيلية لوكاس أوكامبوس خلال فترة الانتقالات هذا الصيف.

انتقل أوكامبوس إلى إشبيلية من مرسيليا قبل موسم 2019-20 وكان في حالة رائعة مع ناديه الإسباني ، وسجل 12 هدف وصنع  3تمريرات حاسمة في 29 مباراة.

ووفقًا لموندو ديبورتيفو ، فإن تألق أوكامبوس البالغ من العمر 25 عامًا قد لفت انتباه ريال مدريد ، الذين يرغبون بضمه قبل موسم 2020-21.

يدعي التقرير أن لدى أوكامبوس لديه شرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو (61.3 مليون جنيه استرليني) في صفقته مع فريق إشبيلية  ، لكن ريال مدريد قد يحاول استخدام سيبالوس لخفض السعر.

قضى سيبالوس البالغ من العمر 23 عامًا موسم 2019-20 على سبيل الإعارة في آرسنال ، حيث ساهم بهدف واحد وصنع هدفين في 24 مباراة للزي الإنجليزي في جميع المسابقات.

من المقرر أن يعود سيبالوس اللاعب الدولي الإسباني إلى برنابيو هذا الصيف ، لكن يزعم أن لديه عروض كثيرة من بعض الأندية.

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