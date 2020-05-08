منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

القرض الجديد 3 مليارات والسداد بعد 5 سنوات والفائدة حاجة ببلاش كدة





ممنوع الشير والصور فى لمة الجونة





بسبب شيك بدون رصيد: دعوى قضائية ضد المحافظ لإلغاء حدود الإيداع والتعويض





سعد الجمال: محبة الناس سبب لقب الهرم الرابع والأجهزة أكدت أننى لم أعتد على أراض





بكرى للنواب: ادخلوا على الجروب ساندوا الأمين العام





رغم حصار كورونا، وبداية الشهر الكريم فإن أحوال النميمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا تزال تقدم لنا جزءاً مجرد جزء من الصورة الحقيقية الكاملة.صورة بدون رتوش السلامات وقواعد الإيتكيت.





صورة تختلط فيها المصالح العامة بلوبى المصالح الخاصة هنا وهناك، صورة تقدم تساؤلات بأكثر ما تبرز الإجابات.





خارج الصورة خفت هوجة مسلسلات رمضان، لأن كورونا تسببت فى خروج عدد من المسلسلات من قطار رمضان، والله اكتشفنا لكورونا مزايا، المعروض بعضه مبشر بالخير الاختيار المنسى، ليالينا 80، نحب تانى ليه، مليون وش، وحالة مبهجة لنيللى كريم، وأرجو أن تراجع العروسة ياسيمن صبرى اختياراتها.بين أن تبدو دوما جميلة الجميلات أو تعود ممثلة، ولا أنسى بالطبع الأداء العظيم للكبير محمود حميدة وخالد النبوى.





وأحى الجمال الطبيعى لكل من ياسيمن عبدالعزيز ونيللى كريم، وما شاهدته من مسلسلات كوميدية تسد النفس.





ونرجع بعد هذه الملاحظات السريعة جدا إلى عالم الأسرار.





1 - معركة الأمين العام





لكل فئة فى المجتمع جروب أو أكثر على الواتس آب، وهى جروبات خاصة على أهلها، ولكن عندما تهب رياح ساخنة على الجروب تتجاوز الفضاء الإلكترونى إلى جلسات النميمة وحكاوى التليفونات فى زمن الكورونا. معركة الأمين العام لمجلس النواب هى إحدى هذه الحكايات.المثير أن الأمين العام نفسه المستشار آثر ألا يتدخل ويصب النار على البنزين.القصة بدأت بتعليق أو ملاحظة من النائب المخضرم علاء عبدالمنعم حول واقعة تخص الأمين العام، فقد رد الأمين العام ردا غير مقبول على إحدى النائبات، وذلك بعدما قررت النائبة سؤاله عن مصير طلب إحاطة لها، وروى عبدالمنعم القصة ورفض أن يتجاوز موظف فى حق نائب، وتعددت آراء النواب خارج الجروب وكاد الأمر أن ينتهى عند هذا الحد، إلا أن النائب مصطفى بكرى كتب على الجروب رافضا إهانة الأمين العام والإساءة لمنصبه ووصفه بأنه مجرد موظف، وذلك بحسب ما جاء فى تعليق بكرى، ورد علاء عبدالمنعم برسالة أخرى، أوضح فيها أن كلمة موظف ليست إساءة فالوزير موظف ورئيس الوزراء موظف، والقاعدة العامة أن كل من يتم تعيينه من جهة يعد موظفا، وأضاف علاء أن اعتبار كلمة موظف إهانة هى إساءة لكل موظفى الدولة، وبالطبع لم يسكت بكرى، فكتب تعليقاً آخر يحث الأعضاء على الدخول على الجروب ودعم الأمين العام ومخاطبته بأنه مجرد موظف، وأضاف بكرى: أنا لم أشهد هذا الذى يحدث فى كل المجالس المسابقة، وبالفعل استجاب عدد من النواب لدعوة بكرى. أما بقية النواب فقد اعتبروا أن بكرى كبر الموضوع قوى، ولكن بعض النواب بل أكثر خبثا تركوا هذه الخناقة، وتوقفوا عند جملة أو بالأحرى تساؤل فى تعليق علاء عبدالمنعم، وهو لماذا قدم الأمين العام السابق المستشار أحمد سعد استقالته.





2 - القرض فى الصندوق





القرض الأخير من صندوق النقد الذى أعلن عنه مؤخرا بسبب كورونا له نصيب فى الأسرار، فى البداية الحكومة المصرية كانت تفكر فى حكاية القرض قبل كورونا ولكنها لم تكن قد حسمت الموقف، القرض مبدئيا بنحو 3 مليارات دولار وعلى سنة أما السداد فيبدأ بعد خمس سنوات، وهذه ميزة من وجهة المسئولين، الميزة الأخرى أن فوائد قروض صندوق النقد لا تتعدى فى الغالب 1.3% وبلغة الشعب حاجة ببلاش كدة، ولكن القرض قد يتلازم مع بعض شروط الصندوق التى تأخرت الحكومة فى تنفيذها كاملة، وعلى رأسها التحرير الكامل لسعر الوقود.





3 - الهرم الرابع





فى الأسبوع الماضى نشرنا قصة مجهلة عن نائب، وأشرنا إليه بالهرم الرابع وهو الاسم الشائع فى دائرته، وقد اتصل بى الهرم الرابع شخصيا أو النائب المخضرم سعد الجمال، وقال النائب إنه أراد أن يوضح الحقيقة لأنه يعتبر نفسه مسئولاً أمام أهل دائرته، فى البداية أكد الجمال أن هذا اللقب أطلقه عليه أهل دائرته حبا، وخاصة أنه يمثل الدائرة منذ أكثر من عشرين عاما نجح خلالها كمستقل، ونجح أمام مرشح الإخوان، وحول قضية أرض الآثار وأن بعض صفحات التواصل الاجتماعى تتهمه بأنه استولى على أرض الآثار، أكد النائب سعد الجمال أن هذا الادعاء قديم وسبق أن نفته الأجهزة المعنية ومنها وزارة الآثار، وأبدى النائب دهشته من تكرر هذا الاتهام رغم نفيه، ولكن أكثر ما أعجنبى فى كلام النائب سعد الجمال اعتزاره بجميع الزملاء الذين عاصرهم خلال رحلته البرلمانية، فنادرا ما نتذكر الراحلين وآفة حارتنا ووطننا النسيان.





4 - دعوى ضد طارق





فى أول مواجهة قضائية يستعد أحد كبار المحامين للتقدم بدعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد محافظ البنك المركزى طارق عامر ورئيس أحد البنوك الخاصة، وكان أحد المواطنين لديه التزام بشيك بـ420 ألف جنيه لصالح إحدى شركات المقاولات لسداد قيمة فيللا، ولكن الرجل عجز عن إيداع المبلغ أو بالأحرى استكمال قيمة الشيك بسبب قرار المحافظ بتحديد سقف الإيداع بعشرة آلاف جنيه فقط يوميا، وبسبب هذا القرار لم يتمكن المواطن من إيداع المبلغ المطلوب، وبالتالى لم يتمكن من سداد الشيك رغم توافر المال معه، ويتضرر المواطن فى القضية من الأضرار التى وقعت عليه بسبب قرار المحافظ، فسوف يدفع غرامة تأخير بواقع 15% من قيمة القسط أو الشيك، وعلى الرغم من القرار الجديد للمحافظ طارق عامر برفع حد السحب إلى 50 ألف جنيه يوميا من الفروع إلا أن حدود الإيداع لم يتم تعديلها حتى الآن، وعلى الرغم من أن القضية هى دعوى تعويض للضرر فإن مذكرة المحامى الكبير ستتطرق إلى الحق الدستورى للمواطنين فى التعامل على أموالهم بالبنوك دون قيود وأن المحافظ بقراره هذا تجاوز صلاحياته.





5- حفلة سرية





لم يهرب الكثير من أبناء الطبقة الغنية إلى قرى وفيللات الساحل الشمالى بعيدا عن الأجواء الخانقة لكورونا ربما بسبب الجو البارد ليلا أو بسبب إغلاق معظم الخدمات فى الساحل الشمالى، الملجأ الآن هو منتجع الجونة الذى يعد أكثر مكان خارج القاهرة ازدحاما، فمنذ اجتياح وباء كورونا لمصر بدأت رحلة الهروب الكبرى للجونة، وحرصا من الجميع على استمرار لمة الجونة وتحدى الحذر فقد تم الاتفاق على ألا يتم تصوير التواجد فى الجونة أو التجمعات هناك وألا يتم (الشير) أى رفع الصور على مواقع التواصل الاجتماعية خوفا من أعين الرقابة الصحية.



