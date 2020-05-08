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بعد اعترافات مدرب المنتخب.. أبرز فضائح "التفويت" في الكرة المصرية (تقرير)

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
فجر أسامة نبيه مدرب منتخب مصر مفاجأة مدوية بعدما اعترف بـ"التفويت" للزمالك في مباراته ضد غزل المحلة في نصف نهائي كأس مصر عام 2002، في مباراة انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف وتأهله للمباراة النهائية.

وقال "نبيه" في تصريحات تليفزيونية: " بعد عودتي من رحلة احتراف قصيرة انتقلت لصفوف غزل المحلة بشكل مؤقت لمدة 4 أشهر، وقدمت أداءًا مميزًا وساهمت مع زملائي بالفريق في إضاعة الدوري على الأهلي والتأهل لمواجهة الزمالك لنصف نهائي الكأس".

وأضاف: "في مباراة الزمالك لم يطاوعني قلبي على تسجيل الأهداف في شباك الفريق الأبيض، وكنت أتعمد إضاعة الكثير من الفرص، حتي أنني طلبت من إبراهيم حسن لاعب الزمالك تشتيت الكرة من أمامي حتي لا أسجل أهداف".

اعتراف "نبيه" آثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتعرض لإنتقادات وهجوم عنيف من الجماهير خاصة وأنه قد أخل بمبادئ العدل والتكافؤ بين الأندية وأضاع مجهود فريق بالكامل بسبب انتمائه لفريق آخر، حتي أن بعض التقارير الصحفية كشفت عن نية إدارة غزل المحلة مقاضاة اللاعب والمطالبة بتعويض كبير.

وانضم نجم الزمالك السابق لقائمة فضائح "التفويت" في الكرة المصرية والتي تضم عدد من اللاعبين المصريين الذين اعترفوا بالتفويت لصالح المنافسين في البطولات المختلفة، ونستعرض أبرز هذه الوقائع في التقرير التالي:-

- اتفاق لم يتم بين المصري والزمالك عام 1991:

اعترف عفت نصار نجم الزمالك السابق بإتفاق حدث بين إدارتي الزمالك والمصري البورسعيدي، على خوض مباراة الفريقين بالدوري موسم 1990 - 1991 دون حماس أو عنف زائد وانهاء اللقاء بالتعادل خاصة وأن الأبيض كان اقترب من حسم بطولة الدوري، ولكن فوجئ لاعبي الفريق الزملكاوي بإحراز الفريق البورسعيدي هدفين والفوز باللقاء مما ساهم في خسارة الفريق لقب الدوري هذا الموسم لصالح الإسماعيلي.

- اعتراف كارثي من حارس المحلة بالتفويت للزمالك:

ناصر فاروق حارس مرمي غزل المحلة اعترف بـ"التفويت" للزمالك في بعض المباريات خاصة إذا كان ينافس على الدوري، من أجل مساعدته للفوز وحسم الألقاب وقال لفظيًا: " أنا زملكاوي، وأكون مبسوط عندما استقبل أهداف من الزمالك خاصة إذا كان ينافس على بطولة، وحدث قبل ذلك واحتضنت حسام حسن مهاجم الأبيض بعدما سجل هدفًا في شباكي احتفالا بالهدف".

- خماسية الزمالك أمام كوتوكو بـ"فعل فاعل":

 أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق على تفويت مباراة الفريق الأبيض ضد كوتوكو الغاني،التي أقيمت في 20 سبتمبر 1987 في كوماسي، في إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، وخسرها الزمالك 5 / 1، موضحًا أن الخسارة جاءت متعمدة بعد تهاون مجموعة من لاعبي الفريق في المباراة بعد إبلاغهم من الإدارة بعدم تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء.

- نجم الإسماعيلي يعترف بالتفويت للزمالك عام 1979:

خرج سيد عبد الرازق "بازوكا" نجم الإسماعيلي السابق وكشف عن تفويت فريق الدراويش مباراته ضد الزمالك بالدوري الممتاز عام 1979، كنوع من أنواع رد الجميل لهم، بعدما خاض الفريق الزملكاوي وديتين في اعتزاله وهو ما جعل الإسماعيلي يرد له الجميل في لقاء الموسم التالي بين الفريقين ويقوم بتفويت المباراة لصالحه.

- حازم إمام يعترف بالتساهل أمام الإسماعيلي 2009:

كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق على تعمد لاعبي الفريق الأبيض التساهل في مباراتهم أمام الإسماعيلي في الدوري موسم 2008 - 2009، لمساعدة الدراويش على الفوز والتتويج بلقب البطولة المحلية على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

وقال "الثعلب" في تصريحات تليفزيونية: " إيه يجعلني كلاعب في الزمالك أموت نفسي وأحقق الفوز حتي يتوج الغريم التقليدي الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز، لذلك كان هناك تساهل أمام الإسماعيلي حتي نفوت فرصة التتويج للأهلي".

- الأهلي يحصل على كأس مصر عام 1966 بـ"الرشوة":

اعترف عادل هيكل حارس الأهلى الأسبق، حصول بعض لاعبي الترسانة على "رشوة" من الراحل "عبده البقال"، لتفويت مباراة فريقهم ضد المارد الأحمر في بطولة كأس مصر عام 1966، والتي فاز بها الفريق الأهلاوي 1 / 0 وتوج بالبطولة، مؤكدًا أنه تم إيقاف 10 لاعبين من فريق "الشواكيش" بعد المباراة عقب اكتشاف المشير عبد الحكيم عامر رئيس اتحاد الكرة وقتها لتلك الواقعة.

- الإتحاد يساعد المصري والمقاولون للهروب من الهبوط:

اعترف محمد اليماني نجم الكرة المصرية السابق، بتفويت فريقه السابق الاتحاد السكندري بعض المباريات في بطولة الدوري الممتاز لفريقي المصري والمقاولون العرب من أجل بقاءهم في الدوري وعدم الهبوط للقسم الثاني.

وقال "اليماني": " في أحدي المواسم وبعدما ضمن الاتحاد السكندري البقاء بالدوري الممتاز، حدث اتفاق بين لاعبي الفريق بالتساهل والتهاون في مباراتي المقاولون والمصري لمساعدتهم على الاستمرار في دوري الأضواء والشهرة وعدم الهبوط".

وأضاف: " طلب محمد عودة لاعب المقاولون وقتها التساهل معهم قبل المباراة وبالفعل انتهي اللقاء بالتعادل، كما خسرنا مباراة المصري البورسعيدي".

- أسامة نبيه يعترف بالتفويت للزمالك في كأس مصر 2002:

آخر النجوم الذين اعترفوا بتفويت المباريات في الكرة المصرية، أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، والذي أكد تعمده اهدار الفرص خلال مشاركته مع غزل المحلة ضد الفارس الأبيض في نهائي كأس مصر مما تسبب في هزيمة فريقه 2 -1 وتأهل الأبيض لنهائي البطولة ولكنه خسر اللقب أمام بلدية المحلة.

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