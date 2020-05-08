إنتاج أول دفعة من اللقاح في يوليو.. 6 معلومات عن أحدث علاج لكورونا

يوما بعد الآخر، يحاول العلماء اكتشاف لقاح من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي انتشر في عدد من دول العالم وكذلك ظهر في عدة محافظات مصرية مختلفة خلال الفترة الأخيرة.





وحسب آخر الإحصائيات الرسمية، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 3.8 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 1.3 مليون حالة، فيما كان عدد الوفيات أكثر من 265 ألفا.





وفي مصر، سجلت البلاد 7981 إصابة حتى مساء الخميس، بينهم 2378 حالة تحولت نتائج التحاليل المعملية من إيجابية إلى سلبية، من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي فيما بلغت حالة الوفاة 482 حالة.





وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز الآمال المتعلقة بشأن علاج فيروس كورونا المستجد في النقاط التالية:





- دراسة بريطانية كشفت عن مفاجأة بشأن إمكانية نجاح علاج سرطان البروستاتا عند الرجال في مواجهة كورونا، حيث يعمل على تقليل هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا، الأمر الذي من شأنه تقليل خطر إصابتهم بفيروس كورونا.





- الرجال الذين خضعوا للعلاج بالهرمونات، لديهم خطر أقل بنسبة أربعة أضعاف للإصابة بفيروس كورونا من المرضى الذين لم يتلقوا مثل هذا العلاج.





- بحث آخر أكد أنه قد يكون هناك نجاح في الوصول لعلاج كورونا حال الإعتماد على حيوان لاما يدعى "وينتر" بهدف إيجاد علاج لفيروس كورونا، حيث ويعتقد العلماء أن الحيوان بداخله أجسام مضادة يبدو أنها قادرة على إنهاء الفيروس.





- إعتقاد العلماء يرجع إلى أن تلك الأجسام المضادة لدى اللاما من قبل كانت علاجا محتملا لفيروس السارس.





- وهناك مستجدات سارة بشأن لقاح mRNA-1273 الذي تنتجه شركة Moderna وهو أول لقاح أمريكي يخضع لتجارب سريرية بهدف علاج كورونا، حيث سيتم إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح سيتم في يوليو المقبل، بهدف الوصول إلى مليار جرعة من اللقاح.



