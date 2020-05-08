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3.9 مليون إصابة بكورونا حول العالم و270 ألف وفاة

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
وكالات

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حتى صباح الجمعة، إلى 3 ملايين و917 ألفا و999 إصابة، فضلا عن 270 ألفا و740 وفاة، مقابل مليون و344 ألفا و278 حالة تعافٍ، حسب آخر المستجدات حتى الـ7 صباحا بتوقيت جرينتش.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وسجلت الولايات المتحدة مليونا و292 ألفاً و850 إصابة و76 ألفا و938 وفاة، وإسبانيا (256 ألفا و855 إصابة، و26 ألفا و70 وفاة)، وإيطاليا (215 ألفا و858 إصابة، و29 ألفاً و958 وفاة)، وبريطانيا (206 آلاف و715 إصابة و30 ألفا و615 وفاة).

ورصدت روسيا 177 ألفاً و160 إصابة مقابل 1,625 وفاة، فيما سجلت فرنسا 174 ألفاً و791 إصابة مقابل 25 ألفا و987 وفاة.

وسجلت تركيا 133 ألفاً و721 إصابة مقابل 3 آلاف و641 وفاة، فيما أعلنت إيران تسجيل 103 آلاف و135 إصابة و6 آلاف و386 وفاة.

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