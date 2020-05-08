العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الجمعة 08/مايو/2020 - 11:17 ص الفجر Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا" منذ حوالي 14 ساعة خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا منذ ساعتين و 46 دقيقة بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا منذ يوم تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية منذ حوالي 4 ساعات بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات" منذ حوالي 19 ساعة صفقة تبادلية بين ريال مدريد وإشبيلية لضم بديل بنزيما منذ ساعة و 6 دقيقة نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم منذ يوم عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور) منذ حوالي 13 ساعة تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو) منذ حوالي 12 ساعة الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة منذ حوالي 18 ساعة البدري يعرض خدماته على الزمالك في الصيف منذ 33 دقيقة صفقة القناص تشعل الصراع بين الزمالك وبيراميدز منذ ساعة و 9 دقيقة عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان منذ حوالي 22 ساعة قرار مفاجئ من فايلر بعد مد توقف النشاط منذ 12 دقيقة عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل منذ حوالي 16 ساعة رمضان صبحي يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول الرحيل إلى بشكتاش منذ ثلث ساعة