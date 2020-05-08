بسبب كورونا.. آرسنال يصدم برشلونة بشأن أوباميانج

كشفت تقارير صحفية عن أن برشلونة عاد مرة اخرى للتفكير بالحصول على خدمات مهاجم ارسنال بيير امريك أوباميانج في الانتقالات الصيفية المقبلة.





يميل أوباميانج الجابون الدولي إلى مغادرة استاد الإمارات خلال فترة الانتقالات التالية، مع بقاء أكثر من عام على عقده .





أشارت التقارير إلى أن عددًا من الأندية لديها تسعى لضم أوباميانج ، بما في ذلك مانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد.





ومع ذلك ، وفقًا لكورال ، فإن برشلونة دائما الأقرب للحصول على خدمات أوباميانج البالغ من العمر 30 عامًا.





وأشار التقرير أن بسبب الآثار المالية المترتبة على أزمة انتشار فيروس كورونا، فان من غير المرجح أن يخاطر آرسنال بفقدان نجمه في انتقال مجاني في عام 2021.