"بصورة قطة" محمد هنيدي يوجة لجمهورة رسالة إنسانية

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غرد الفنان محمد هنيدي، علي حسابة الخاص في موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، موجهاً رسالة لجمهورة للرفق بالحيوان.



وكانت التغريدة عبارة عن صورة القطه التي قام شخصين بتعذبها، وهي لها جناحات وكانها تشبة الملائكة، وذلك محاوله منه لتقديم النصيحة للجمهور الذين يقومون بتعذيب الحيوانات" وذلك في لفته إنسانية منه.



وجائت التغريدة كالتالي: "إتربينا من وإحنا صغيرين علي حديث وقصة دخول إمرأة النار في قطة بسبب أنها حبستها بس في ناس ولا اتربت ولا تعرف ربنا أنها تعمل كدا في كائن بريئ".



يذكر ان الفنان محمد هنيدي أحب التمثيل منذ طفولته مما جعله يتوجه إلى دراسته فحصل على بكالوريوس من معهد السينما عام 1991.



وكان مسرح الجامعة هو بداية عمله وأكمله في المشاركة في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية بأدوار صغيرة منها مسرحية الغفير، ناس كده وكده، عصفور ودبور، محدش يقدر عليهم، عيلة ما حصلتش، على الأصل دور، وعايز اتجوزك، العرضحالجي في قضية نصب، سرقات صيفية.

