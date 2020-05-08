Advertisements

أسعار الذهب تقترب من تحقيق أعلى مستوى في أسبوعين

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:38 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
 يحوم الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة إذ يترقب مستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لقياس مدى متانة الاقتصاد بعد بيانات اقتصادية قاتمة مما يزيد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ويزيد خفض أسعار الفائدة الضغط أكثر على عوائد السندات ويعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1717.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 أبريل نيسان عند 1721.76 دولار في الجلسة السابقة. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1729.70 دولار.

وربح المعدن النفيس نحو اثنين بالمئة يوم الخميس على خلفية بيانات أمريكية متشائمة، بجانب ضبابية بشأن التعافي الاقتصادي العالمي والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع الذهب نحو واحد بالمئة.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الملايين من الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة يوم الخميس، ليرتفع إجمالي عدد المتقدمين بطلبات للحصول على الإعانة الحكومية منذ 21 مارس آذار إلى نحو 33.5 مليون.

ومن المتوقع أن تنخفض الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، بمعدل تاريخي قدره 22 مليونا في أبريل نيسان، مما سيزيح التراجع القياسي المسجل خلال الركود الذي شهده الاقتصاد في الفترة بين عامي 2007 و2009.

وبدأت الأسواق المالية تضع في الحسبان بيئة سلبية لأسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى، بينما أبقى بنك إنجلترا المركزي الباب مفتوحا يوم الخميس أمام المزيد من التحفيز في الشهر القادم.

وتحول مؤشر الدولار للانخفاض، بينما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع هبوط عائدات السندات التي أجلها عامين إلى مستويات قياسية متدنية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1895.40 دولار، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 764.74 دولار للأوقية.

واستقرت الفضة عند 15.50 دولار للأوقية بعد أن بلغت ذروة ثلاثة أسابيع.

أخبار تهمك

البدري يعرض خدماته على الزمالك في الصيف

منذ نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ يوم

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة القناص تشعل الصراع بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وإشبيلية لضم بديل بنزيما

منذ ساعة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

10:07 م

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

07:51 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا