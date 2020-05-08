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القوات العراقية تصفي إرهابيين بالموصل

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
وكالات

أكدت القوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، مقتل إرهابيين، أحدهما يعتبر "مسؤول المفارز الأمنية لتنظيم داعش الإرهابي، في سلسلة جبال شيخ إبراهيم، بعملية أمنية بالجانب الأيمن من الموصل.

وقالت الخلية في بيان لها، "بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية، تمكنت قوة مشتركة من اللواء 92 في الفرقة الخامسة عشر وخلية استخبارات ومكافحة نينوى، من قتل إرهابيين اثنين، أحدهما يسمى مسؤول المفارز الأمنية في داعش والتي كانت تعمل في سلسلة جبال شيخ إبراهيم"، وفقا لـ"السومرية نيوز".

وأضافت الخلية، أن "هذه العملية تأتي بعد نصب كمين محكم لهما والاشتباك معهما في سلسلة جبال عطشانة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وقد جرح خلال تنفيذ هذا الواجب أحد عناصر خلية الاستخبارات".

وشهد العراق مؤخراً، اعتداءات إرهابية تراوحت ما بين التفجيرات إثر العبوات الناسفة وإطلاق النار المباشر، مستهدفة المدنيين والقوات الأمنية، لاسيما في محافظتي الموصل وديالى.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

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