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البدري يعرض خدماته على الزمالك في الصيف

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

قام واحد من نجوم الدوري المصري الممتاز بعرض خدماته على نادي الزمالك في الفترة الأخيرة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأكدت تقارير صحفية أن محمود البدري نجم نادي الإنتاج الحربي قام بعرض خدماته على الزمالك عن طريق وكيل أعماله لضمه في الصيف القادم.

 

وينتهي عقد محمود البدري مع الإنتاج الحربي بنهاية الموسم الجاري وبذلك لن يكلف الزمالك أي شئ في حالة ضمه.

 

يذكر أن محمود البدري كان قد سبق له ولعب لصفوف نادي الزمالك ورحل عن الفريق في موسم ٢٠١٤ لينضم إلى الإنتاج الحربي.

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