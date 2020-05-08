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ضبط 1139 قضية تموينية خلال 24 ساعة (صور)

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:43 ص
المضبوطات
المضبوطات
هبة عبد الحفيظ
تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: 

ضبط 1139 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة لحيازته 4 أطنان سلع غذائية "هياكل دواجن ومفروم دواجن"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية لتجميعه 52،029 طن سلع تموينية "سكر - أرز"– 34452 عبوة "زيت تمويني"، مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وعدم صرفها، وقدرت بقمية مالية 992483 جنيهًا. 

- ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة تلا بمحافظة المنوفية، لحجبه عن التداول كمية قدرها 5 طنان سلع غذائية "أرز - دقيق فاخر - مكرونة"، "مجهولة المصدر" بقصد رفع أسعارها.

- ضبط مالك شركة لتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة لحيازته 24614 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "جوانتى - كمامة – سنون أنسولين– شرائط تحليل سكر - كحول، "مجهولة المصدر".

- ضبط 5 قضايا في مجال التلاعب في المواد البترولية خاصةً قضايا التجميع والتصرف فياسطوانات البوتاجاز المدعمة وبيعها بالسوق السوداء بنطاق محافظتي "القاهرة، الشرقية" بعدد 1883 اسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم، وقدرت قيمتها بـ254205 جنيهات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مباحث المصنفات تداهم شركة إنتاج سينمائي غير مرخصة بالعجوزة

وفي سياق آخر، وجهت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عدة حملات خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية "خلال 24 ساعة" ما يلي:

- في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط (شركة للإنتاج الفنى والسينمائى) "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبداخلها (2) وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج مُحمل عليها برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

- في مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط (مطبعة، كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، بداخلها (15000 ألف مطبوع تجارى، جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
ضبط 1139 قضية تموينية خلال 24 ساعة (صور)
ضبط 1139 قضية تموينية خلال 24 ساعة (صور)
ضبط 1139 قضية تموينية خلال 24 ساعة (صور)
ضبط 1139 قضية تموينية خلال 24 ساعة (صور)
ضبط 1139 قضية تموينية خلال 24 ساعة (صور)
ضبط 1139 قضية تموينية خلال 24 ساعة (صور)
ضبط 1139 قضية تموينية خلال 24 ساعة (صور)
ضبط 1139 قضية تموينية خلال 24 ساعة (صور)

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