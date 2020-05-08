هل كان سيدنا موسى يدرك أن آسيا ليست أمه؟.. علي جمعة يجيب (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن سيدنا موسى كان يعلم أن آسيا زوجة فرعون ليست أمه، ولكن تبنته، مضيفا أن والدة سيدنا موسى الحقيقة عاشت معه في قصر فرعون، وكانت المربية الخاصة به، وكانت تدعى يوخاندا.





وأشار "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "أرض الأنبياء" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن موسى تربى على يد والدته، فنشأ مؤمنا، وتعلم ما جاء في بني إسرائيل، لافتا إلى أن زوجة فرعون كانت من بني إسرائيل أيضا، معقبا: "الأم البديلة والأم الحقيقية لسيدنا موسى كانتا من بني إسرائيل".





كشف مفتي الجمهورية الأسبق، أن والد سيدنا موسى كان قد توفى، ولهذا لم يؤمن بموسى، ولم يهاجر معه.







