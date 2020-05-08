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هل كان سيدنا موسى يدرك أن آسيا ليست أمه؟.. علي جمعة يجيب (فيديو)

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:53 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
هدى عبدالرازق
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن سيدنا موسى كان يعلم أن آسيا زوجة فرعون ليست أمه، ولكن تبنته، مضيفا أن والدة سيدنا موسى الحقيقة عاشت معه في قصر فرعون، وكانت المربية الخاصة به، وكانت تدعى يوخاندا.

وأشار "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "أرض الأنبياء" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن موسى تربى على يد والدته، فنشأ مؤمنا، وتعلم ما جاء في بني إسرائيل، لافتا إلى أن زوجة فرعون كانت من بني إسرائيل أيضا، معقبا: "الأم البديلة والأم الحقيقية لسيدنا موسى كانتا من بني إسرائيل".

كشف مفتي الجمهورية الأسبق، أن والد سيدنا موسى كان قد توفى، ولهذا لم يؤمن بموسى، ولم يهاجر معه.


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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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فرعون سيدنا موسي بوابة الفجر الدكتور علي جمعة أسيا

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