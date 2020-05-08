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دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان | اعرف الآن افضل الادعية المستجابة في اليوم 15 رمضان 2020 وثوابها وفضلها (اللهم ارزقني فيه طاعة العابدين)

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:03 م
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان | اعرف الآن افضل الادعية المستجابة في اليوم 15 رمضان 2020 وثوابها وفضلها (اللهم ارزقني فيه طاعة العابدين)

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، اليوم الجمعة الموافق 8/5/2020، مجموعة من الأدعية المستحبة والمستجابة في شهر رمضان المبارك 2020/1441، التي ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، إذ أكد النبي "صلى الله عليه وسلم" أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان، لما يحمله من أجر وثواب وفضل عظيم. 
 
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان
وإليكم دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: (اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ). 

(ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم امين يارب العالمين، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال).

ثواب دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان
(مَنْ دَعَا بِهِ قَضَى اللَّهُ لَهُ ثَمَانِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، وَعِشْرِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ، وَرَفَعَ لَهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي جِوَارِ النَّبِيِّينَ مِنْ نُورٍ يَتَلَأْلَأُ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ غُرْفَةٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ أَلْفِ حُجْرَةٍ، فِي كُلِّ حُجْرَةٍ مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ‏ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ). 

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان | اعرف الآن افضل الادعية المستجابة في اليوم 15 رمضان 2020 وثوابها وفضلها (اللهم ارزقني فيه طاعة العابدين)

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