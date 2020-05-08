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حملة مكبرة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات بأحياء الجيزة
الجمعة 08/مايو/2020 - 12:38 م
إسماعيل منطاوي
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بحصر جراجات السيارات الموجودة أسفل العقارات السكنية، والتي تم تحويل استخدامها الي أنشطة أخري واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادتها لحالتها.
وشدد المحافظ، علي شن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، وتخصيصها فى الغرض الذى أنشئت من أجله لما لها من أهمية في تحقيق سيوله مرورية بالعديد من الطرق ووجه بإعداد تقرير يومى بعدد الجراجات التي تم فتحها مع تكثيف مجهودات فتح الجراجات.
كما وجه راشد رؤساء الاحياء والمراكز والمدن والاجهزة التنفيذية والادارات الهندسية التابعة لهم بالمرور الدوري على كافة أعمال المبانى التى تتم بموجب ترخيص سبق إصداره والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات (الجراجات ) بالترخيص الصادر ومتابعة تنفيذها علي الطبيعة طبقاً للاشتراطات والرسومات المحددة مشددا علي اتخاذ الاجراءات القانونية حيال وجود اي مخالفة.
توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال جوله قام بها لمتابعه اعمال فتح الجراجات المغلقه حيث تابع المحافظ مجهودات فتح عدد ٣ جراجات مغلقة بحي العمرانية بشوارع الهرم و مرزوق شكرى و سيدى عمار وفي حي الدقي تم رصد تحويل جراج الي مغسله ب ٤ ش الثورة وتحويل الجراج الي ورشه اصلاح درجات ناريه في ٣٩ش مصدق وتحويل الجراج لمحل تجاري في ٢٩ش السد العالي وتم ازاله المخالفات لفتح تلك الجراجات مجددا واستخدامها في تقليل انتظار السيارات بمحيطها وتيسير الحركة المرورية.
وفي حي الطالبية تم رصد 4 جراجات مغلقه بشوارع ترسا والمريوطية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها لإعادة فتحها للغرض المخصص لها.
وتأتي مجهودات محافظة الجيزة في فتح الجراجات المغلقة او التي تستخدم في غير الغرض المخصص لها لما يسببه انتظار السيارات في نهر الطريق من تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطئ بها.
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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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