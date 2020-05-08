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EduWave رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية عبر نظام نور noor.moe.gov.sa وخطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:36 م
نظام نور
نظام نور

EduWave رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية عبر نظام نور noor.moe.gov.sa وخطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور

رابط نظام نور EduWave | يترقب طلاب المرحلة الابتدائية وجميع المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور وكذلك رقم الهوية 1441، وذلك بعدما قررت السعودية إلغاء الامتحانات ونجاح جميع الطلاب وانتقالهم الصف التالي بسبب جائحة كورونا وتعليق الدراسة، لذا يبحث السعودية عن رابط نظام نور وكيفية الدخول على النظام بالرقم القومي، نقدمها لكم في السطور التالية.

نتائج نظام نور
أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية رابط نظام نظام المركزي للاستعلام عن نتائج الطلاب، وذلك بهوية ولي الأمر فقط بدون رقم سري، والاستعلام عن الحضور والغياب ونتائج الاختبارات الشهرية، خدمة العملية والمنظومة التعليمية في المملكة السعودية، ويتم تفعيل الموقع مرتين خلال العام الأولى عند انتهاء الترم الأول والثانية في الترم الثاني.

ومع ظهور نتائج بعض المراحل الابتدائية، احتل البحث عن رابط نظام نور مؤشرات في البحث خلال الساعات الماضية،  الذي يقدم العديد من الخدمات من أجل الاستعلام عن النتيجة وهي:

- معرفة نتائج الطلاب بالهوية الوطنية ورمز التحقق بدون رقم سري

- معرفة نتائج الطلاب بالسجل المدني

- الاستعلام عن نتائج الطلاب باسم المستخدم وكلمة السر، في حال التسجيل في موقع النتائج

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور
وفيا يتعلق بخطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور الإلكتروني، أتاحت وزارة التربية والتعليم خطوات سهلة وبسيطة تمكن أولياء الأمور من معرفة نتائج أبنائهم وهي:-

- الدخول إلى نظام نور الإلكتروني عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- الضغط على على تقارير من الحساب الخاص بالطالب.

- الضغط على إشعار الطالب أو نتيجة الطالب.

- يتم عرض شهادة نتيجة الطالب المتعلقة بالترم الثاني للعام الدراسي 1441.

- الضغط على طباعة "لطبع النتيجة".

نظام نور
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2020، ويتم الآن تجهيز النتائج للإعلان عنها عبر موقع نور، الذي لا يقتصر على فئة بعينها بل يشمل جميع الفئات الدراسية.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت إطلاق منظومة التعليم الموحد وشبكات عين التعليمة والتي مكنت الطلاب من مراجعة الدروس وشروحات المواد بعد قرار تعليق الدراسة بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

EduWave رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية عبر نظام نور noor.moe.gov.sa وخطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور

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