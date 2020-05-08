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50 ألف ريال عقوبة تجمع العمال داخل المنازل بالسعودية

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:40 م
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، قال فيه : إن وزير الداخلية السعودي أصدر اللائحة التنفيذية للحد من التجمعات السكانية والعائلية والعمالية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، وشملت اللائحة علي عقوبات وغرامات لكل نوع من المخالفات.

وأوضح تقرير المستشار العمالي بالرياض أن اللائحة نصت علي مخالفة التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة غرامة 10 ألاف ريال ، والتجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع او المخيمات او الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد او غيره ، ونحوها غرامة 15 ألاف ريال.

كما نصت اللائحة علي غرامة 30 ألف ريال علي كل تجمع في مناسبات الأفراح والعزاء والحفلات والندوات والصالونات ونحوها، و50 ألف ريال علي أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل او المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المنازل ونحوها ، خلاف مساكنهم.

وغرامة تصل إلي 50 ألف ريال علي أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، و5 ألاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف.

ونصت اللائحة علي مضاعفة العقوبة الموقعة في حالة تكرار أي من المخالفات السابقة للمرة الأولي مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وفي حالة المرة الثانية مع إغلاقها لمدة 5 أشهر، مع إحالة المسئول للنيابة العامة.

كما نصت اللائحة علي أنه في حالة حضور أي من التجمعات محل المخالفة المشار إليها أو الدعوة لها أو التسبب فيها ، عقوبتها غرامة 5 ألاف ريال، و10 ألاف ريال حال تكرار الحضور للمرة الأولي ، وفي المرة الثانية يحال المخالف للنيابة العامة.


٢٧ ألف عامل غير منتظم بالجيزة صرفوا منحة الرئيس حتي الأن

وقامت مديرية القوي العاملة بالجيزة ، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية .

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد عيسي وكيل الوزارة مديرية المديرية في هذا الخصوص عن ما تم خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلي أنه تم الصرف لنحو 27 ألفا و45 عامل غير منتظم من خلال 239 فرع للبريد ، و9 فروع للبنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلي 16 أبريل الماضي ، فضلا عن استكمال المرحلة الأولي وعددها 7 ألاف و590 عاملا خلال الفترة من 26 إلي 30 من نفس الشهر، وحتي 14 مايو الجاري.

وأشار "عيسي" أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 4707 عاملا بقيمة إجمالية مليونين و353 الفا و500 جنيه ، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتي 29 أبريل الماضي.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 565 منشأة ، منها 300 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن متابعة تخفيض أعداد العمالة اليومية لنحو 265 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي.

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