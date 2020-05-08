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قرار نهائي.. الزمالك يحسم مصير طارق حامد

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

حسم نادي الزمالك موقفه النهائي بشأن مستقبل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

 

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل طارق حامد في نهاية الموسم الجاري مهما كان العرض المقدم له.

 

وأشار مرتضى منصور إلى أن النادي الأبيض يحتاج إلى خدمات طارق حامد بشكل كبير في الموسم المقبل لذلك لا ينوي النادي التخلي عنه نهائيا.

 

يذكر أن طارق حامد تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية من بعض أندية الخليج لضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة

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