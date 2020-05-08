الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة.. أبرزها "PAC-MAN"

الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة | عادت لعبة " PAC-MAN باك مان" مجددًا وتعتبر هذه اللعبة واحدة من أكثر الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة عند الدخول إلى موقع البحث، حيث أن كل ما عليك فعله الضغط على الشعار لبدء اللعبة.

وبالإضافة إلى لعبة " PAC-MAN باك مان"، عند الضغط على شعار "جوجل" ستبرز لك قائمة بـ9 ألعاب التي يمكنك ممارستها فورا ومنها:-





1- Coding.





2- Cricket.





3- Fishchinger.





4- Rockmore.





5- Garden.





6- Scoville.





7- Loteria.





8- Halloween2.





9- Hip hop.





وتعتبر شركة "جوجل" الأمريكية ضمن العديد من شركات التكنولوجيا التي وضعت بعض مواردها المالية والتقنية الهائلة في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإجراءات التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل.





وتبرعت "جوجل" بأكثر من 800 مليون دولار لدعم الشركات والمنظمات والعاملين في مجال الرعاية الصحية كجزء من استجابتها لجائحة كورونا، في حين أطلقت شركة "آبل" موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا على نظام تشغيلها "آي أو إس - iOS"، يسمح للمستخدمين بفحص أنفسهم بحثاً عن أعراض "كورونا"، بعد أيام من الإعلان عن التبرع بأكثر من 10 ملايين قناع طبي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.





كما قدمت فيسبوك، مثل جوجل، أرصدة إعلانات مجانية إلى منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأخرى لتوفير معلومات دقيقة حول فيروس كورونا، إلّا أن منظمة الصحة العالمية لم تضع أي إعلانات رسمياً على فيسبوك حتى الآن. كما تعمل المنظمة مع فيسبوك في قدرات أخرى، بما في ذلك مركز معلومات مخصص لفيروس كورونا، وحساب تنبيه صحي على واتساب أطلق الأسبوع الماضي.