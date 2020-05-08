أستاذ أوعية دموية يكشف ماذا يحدث للرئة بعد الإصابة بكورونا (فيديو)

قال الدكتور ماجد الديب، أستاذ جراحة الأوعية الدموية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق: إن بعض الدول مثل إيطاليا قامت بتشريح جثامين المتوفيين بفيروس كورونا، وتبين أن بعضهم أصيب بجلطات رئوية.





وأشار "الديب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن حدوث اختلال في كرات الدم الحمراء هي تفسير تكون هذه الجلطات، حيث ثبت أن فيروس كورونا يؤثر على شكل كرات الدم الحمراء.





وأضاف أن فيروس كورونا عندما يصيب رئة شخص يحدث نقص في الأكسجين، وتحور في كرات الدم الحمراء، وتجلطات في الشرايين الرئوية، مما يؤدي إلى تدمير أنسجة الرئة.



