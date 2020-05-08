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أستاذ أوعية دموية يكشف ماذا يحدث للرئة بعد الإصابة بكورونا (فيديو)

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:54 م
كورونا
كورونا
هدى عبدالرازق
قال الدكتور ماجد الديب، أستاذ جراحة الأوعية الدموية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق: إن بعض الدول مثل إيطاليا قامت بتشريح جثامين المتوفيين بفيروس كورونا، وتبين أن بعضهم أصيب بجلطات رئوية.

وأشار "الديب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن حدوث اختلال في كرات الدم الحمراء هي تفسير تكون هذه الجلطات، حيث ثبت أن فيروس كورونا يؤثر على شكل كرات الدم الحمراء.

وأضاف أن فيروس كورونا عندما يصيب رئة شخص يحدث نقص في الأكسجين، وتحور في كرات الدم الحمراء، وتجلطات في الشرايين الرئوية، مما يؤدي إلى تدمير أنسجة الرئة.

آخر تطورات كورونا 

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا. 

تسجيل 393 إصابة و13 حالة وفاة

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 13 حالة جديدة. 

وقالت: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. 

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة. 

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة. 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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كورونا فيروس كورونا علاج كورونا الرئة

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