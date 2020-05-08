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كامافينجا يصدم ريال مدريد بشأن مستقبله

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:00 م
كامافينجا
كامافينجا
وكالات
صرح إدواردو كامافينجا نجم رين الفرنسي، والذييسعى لضمه ريال مدريد، أنه لا يفكر في مستقبله في الوقت الحالي لأنه سعيد مع ناديه الحالي.

وخلال مقابلة نشرتها صحيفة أويست فرانس اليوم الجمعة، قال اللاعب ذو الأصول الأنغولية و البالغ من العمر 17 عاماً، إنه ليس قلقاً بشأن مستقبله، الذي يتركه في يد وكلائه ووالديه.

وقال كامافينجا: "أنا لا أركز على كل ذلك، سعيد بأن تكون هذه الأندية الرائعة مهتمة بي، ولكنني، على العكس، لست مهتماً بذلك، خاصة وأنني أشعر بالرضا في رين، سنرى ماذا سيحدث، أترك في أيدي والديي ووكلائي إدارة هذه المسألة".

وحول مستقبله، قال: "سنرى ذلك في نهاية الموسم"، مشيراً إلى أنه يركز "حصرياً على كرة القدم".

وبدأ كامافينجا مسيرته قبل عام في رين، حيث أصبح نجماً.

وولد اللاعب في أنغولا لوالدين من الكونغو، ووصل إلى فرنسا في سن الثانية وحصل على الجنسية في نهاية عام 2019، لديه عقد مع رين حتى عام 2022.

ويؤكد اللاعب الشاب الذي يربطه عقد مع رين حتى 2022، أنه يحلم بالمشاركة في الألعاب الأولمبية وفي كأس الأمم الأوروبية، وفي المونديال يوماً ما.


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